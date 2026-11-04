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Ο ίδιος προωθεί συστηματικά την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αυστηρή τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων ασφαλείας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί ενεργά την εφαρμογή των κανόνων στα κράτη μέλη μέσω του αρμόδιου Οργανισμού.

Ο Επίτροπος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, προσφέροντας τη συνδρομή της Επιτροπής στις έρευνες.

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Την ανάγκη επιτάχυνσης της εγκατάστασης σε όλες τις σιδηροδρομικές γραμμές της Ευρώπης του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (ERTMS), που συμβάλλει στην πρόληψη ατυχημάτων και στην ασφαλή κίνηση των τρένων, καθώς και ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA), υπογράμμισε ο Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας, στον απόηχο των πολύνεκρων σιδηροδρομικών δυστυχημάτων στην Ισπανία και την Ελλάδα.

«Η ασφάλεια αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας και είναι αδιαπραγμάτευτη», ξεκαθάρισε ο Έλληνας Επίτροπος κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση του ρόλου του ERA, ιδιαίτερα σε ζητήματα ασφάλειας, βρίσκεται ήδη υπό συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

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«Εάν με ρωτήσετε τι πρέπει να κάνουμε για να ενισχύσουμε την ασφάλεια, η απάντηση είναι απλή: να επιταχύνουμε την εφαρμογή του συστήματος ERTMS σε ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Περισσότερες αρμοδιότητες για τον ERA

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την ασφάλεια των τρένων και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επιβατών μετά τα σοβαρά δυστυχήματα, ο Απόστολος Τζιτζικώστας εξήγησε ότι η σιδηροδρομική ασφάλεια βασίζεται σε ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο, στο οποίο συμμετέχουν τα κράτη μέλη, οι εθνικές αρχές, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων ασφαλείας σε όλα τα κράτη μέλη μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων», ανέφερε.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι απαιτείται ισχυρότερος ρόλος του ERA, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια θέση την οποία προωθεί συστηματικά.

«Υποστηρίζω εδώ και ενάμιση χρόνο την ανάγκη να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες του ERA. Είναι κάτι που συζητούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο ρόλος του ERA πρέπει να ενισχυθεί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια», τόνισε.

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Ο Επίτροπος δεν προσδιόρισε ποιες πρόσθετες αρμοδιότητες θα μπορούσε να αποκτήσει ο Οργανισμός ούτε ανακοίνωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για σχετική πρωτοβουλία.

ERTMS: Το σύστημα που πρέπει να εφαρμοστεί παντού

Το European Rail Traffic Management System (ERTMS) αποτελεί το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και περιλαμβάνει τεχνολογίες ελέγχου και προστασίας των τρένων.

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Συμβάλλει στην πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων, όπως η υπέρβαση της επιτρεπόμενης ταχύτητας ή η παραβίαση σημάτων, ενώ επιτρέπει τη λειτουργία των εθνικών σιδηροδρομικών δικτύων με κοινούς τεχνικούς κανόνες.

«Το ERTMS πρέπει να εγκατασταθεί σε όλες τις σιδηροδρομικές γραμμές της Ευρώπης, διότι είναι ένα σύστημα που συντονίζει τη λειτουργία των σιδηροδρόμων και διασφαλίζει ότι η ασφάλεια διατηρείται σε πολύ υψηλό επίπεδο», υπογράμμισε ο Τζιτζικώστας.

«Γνωρίζω τι σημαίνει μια τέτοια τραγωδία»

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Αναφερόμενος στο πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, ο Επίτροπος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, κάνοντας παράλληλα έμμεση αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών.

«Πιστέψτε με, προερχόμενος από την Ελλάδα, γνωρίζω τι σημαίνει μια τέτοια τραγωδία», δήλωσε.

Ο Τζιτζικώστας απέφυγε να εκτιμήσει τα αίτια του δυστυχήματος στην Ισπανία, τονίζοντας ότι είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα και πως η ανεξάρτητη έρευνα πρέπει να εξακριβώσει τα πραγματικά περιστατικά.

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Παράλληλα, ανέφερε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισπανό υπουργό Μεταφορών την ημέρα του δυστυχήματος, διαβεβαιώνοντάς τον ότι η Κομισιόν είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια, είτε απευθείας είτε μέσω του ERA, ο οποίος συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

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