«Λάθος» δήλωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ ότι θεωρεί την αντικατάσταση του Τζο Μπάιντεν από την Κάμαλα Χάρις ως υποψήφια των Δημοκρατικών στις εκλογές του 2024, λέγοντας πως «είχε μια πολύ δύσκολη αποστολή», καθώς έπρεπε να «τρέξει εναντίον του ίδιου της του παρελθόντος».

Μιλώντας στο CBS Sunday Morning, ο ηθοποιός και δωρητής του Δημοκρατικού Κόμματος ανέφερε ότι δεν μετανιώνει για το άρθρο του στους New York Times με τίτλο «Αγαπώ τον Τζο Μπάιντεν. Αλλά χρειαζόμαστε νέο υποψήφιο.» και ότι θα το ξαναέγραφε, τονίζοντας πως το κόμμα έπρεπε να είχε διεξαγάγει νέες προκριματικές εκλογές.

Ο Κλούνεϊ απάντησε ήπια στις ύβρεις του Χάντερ Μπάιντεν, λέγοντας πως δεν θα εμπλακεί σε δημόσια αντιπαράθεση και του ευχήθηκε «καλή ανάρρωση».

Η Κάμαλα Χάρις, από την πλευρά της, αποκάλυψε στο βιβλίο της «107 Days» ότι είχε αμφιβολίες για την υποψηφιότητα Μπάιντεν, αλλά φοβόταν πως η αντίθεσή της θα φαινόταν ως προσωπική φιλοδοξία ή προδοσία.

