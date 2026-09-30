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Το περιστατικό συνέβη όταν η νεαρή γυναίκα φέρεται να έχασε την ισορροπία της ενώ βρισκόταν κοντά σε ανοιχτό παράθυρο.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το συμβάν ως ατύχημα, καθώς η σίτα του παραθύρου υποχώρησε υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Η οικογένεια της φοιτήτριας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για το γεγονός ότι η κοπέλα επέζησε παρά τα σοβαρά τραύματα που υπέστη.

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Μια απίστευτη πτώση από τον όγδοο όροφο πολυκατοικίας και η μάχη που δίνει για την αποκατάστασή της συγκλονίζουν την πανεπιστημιακή κοινότητα της Τζόρτζια στις ΗΠΑ. Η 21χρονη Κρίστιν Σάρτζεντ, φοιτήτρια του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, επέζησε από την πτώση και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα και κατάγματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο συγκρότημα διαμερισμάτων The Rambler, στην West Broad Street, στην πόλη Αθήνα της Τζόρτζια.

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Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά και τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, η νεαρή φέρεται να χόρευε πάνω σε έναν καναπέ ή ένα στρώμα αέρα που βρισκόταν κοντά σε ανοιχτό παράθυρο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, πέρασε μέσα από τη σίτα και έπεσε από το διαμέρισμα.

Η 21χρονη κατέληξε στην εσωτερική αυλή του συγκροτήματος, κοντά στην πισίνα που βρίσκεται στο επίπεδο του δεύτερου ορόφου. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι κατά την πτώση πιθανότατα προσέκρουσε σε μεταλλικό παγκάκι, καθώς στο μαξιλάρι του καθίσματος εντοπίστηκε αίμα, ενώ το μπράτσο του είχε σπάσει.

Ο πατέρας της, Ρίτσαρντ Σάρτζεντ, μιλώντας στο Channel 2 Action News, περιέγραψε τη συγκλονιστική στιγμή που επικοινώνησε με την κόρη του μετά το ατύχημα.

«Μιλούσε με μία φίλη της και της έλεγε: “Γεια, είμαι ζωντανή. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ζω”», ανέφερε.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η κόρη του έχει υποστεί σοβαρά τραύματα, ωστόσο τόνισε πως η οικογένεια αισθάνεται ευγνωμοσύνη που κατάφερε να επιβιώσει.

«Είναι αρκετά άσχημα χτυπημένη, αλλά είμαστε τυχεροί που είναι ζωντανή και νιώθουμε ευλογημένοι. Είναι μαχήτρια και θα τα καταφέρει», είπε χαρακτηριστικά.

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Η πτώση μετά τη νίκη των Georgia Bulldogs

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά τη νίκη της ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια επί των Oklahoma Sooners με 41-13.

Ο πατέρας της 21χρονης δεν θέλησε να αναφερθεί στις ακριβείς συνθήκες που προηγήθηκαν της πτώσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι στο συγκρότημα υπήρχαν πολλοί νεαροί που γιόρταζαν τη νίκη.

«Το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια μόλις είχε κερδίσει έναν αγώνα. Φαντάζομαι ότι υπήρχαν πολλά παιδιά εδώ, 21 ετών, που ήταν πολύ χαρούμενα», ανέφερε.

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Η Κρίστιν Σάρτζεντ είναι τελειόφοιτη του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, όπου σπουδάζει χρηματοοικονομικά και μάρκετινγκ.

Τι αναφέρει η αστυνομική έρευνα

Σύμφωνα με την έκθεση του αστυνομικού Έρικ Έλισον, οι αρχές έφτασαν στο συγκρότημα έπειτα από κλήση για την πτώση και μίλησαν με αυτόπτες μάρτυρες.

Οι μάρτυρες ανέφεραν ότι η νεαρή βρισκόταν πάνω σε έναν καναπέ ή στρώμα αέρα δίπλα σε ανοιχτό παράθυρο και ότι πιθανότατα έπεσε όταν η σίτα υποχώρησε.

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Με βάση τις μέχρι τώρα καταθέσεις και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για ατύχημα. Η έρευνα, ωστόσο, παραμένει σε εξέλιξη.

Η 21χρονη συνεχίζει να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ, σύμφωνα με τις αρχές, αναμένεται να επιβιώσει από τα σοβαρά τραύματά της.

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