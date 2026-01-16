Σημαντικά φέρεται να αυξήθηκε, το 2025 στο Βέλγιο, η συμμετοχή ανηλίκων σε τρομοκρατικές υποθέσεις που σχετίζονται με τη σαλαφιστική και τζιχαντιστική ιδεολογία, όπως αναφέρεται στην τελευταία ετήσια έκθεση της Κρατικής Ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις βελγικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι νεαροί ύποπτοι αποτελούν περίπου το ένα τρίτο των υποθέσεων που διερευνώνται, ενώ ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και ένα 12χρονο παιδί, που θεωρήθηκε ότι είχε εκτεθεί σε τζιχαντιστική προπαγάνδα.

Η μέση ηλικία των ατόμων που καταναλώνουν τέτοια προπαγάνδα είναι 22 έτη, γεγονός που δείχνει την όλο και νεότερη συμμετοχή στη διαδικτυακή ριζοσπαστικοποίηση.

Η έκθεση τονίζει ότι η σαλαφιστική-τζιχαντιστική τρομοκρατική απειλή εξακολουθεί να είναι η κύρια στην χώρα, αποτελώντας το 80% των φακέλων που εξετάζονται στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος διαμοιρασμού πληροφοριών για τον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία. Παρόλο που η ιδεολογία αυτή συνεχίζει να εμπνέει σχέδια επιθέσεων, τα τελευταία φαίνεται να είναι λιγότερο οργανωμένα και «επεξεργασμένα» από τα χτυπήματα των Βρυξελλών το 2016, όταν 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η επικεφαλής της Κρατικής Ασφαλείας, Φρανσίσκα Μποστέν, τόνισε ότι οι αρχές είναι ιδιαίτερα προσεκτικές όταν η υπόθεση αφορά ανήλικους, με άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, όπως η εισαγγελία ανηλίκων. Τα περισσότερα σχέδια βίας που εντοπίστηκαν περιλάμβαναν εφήβους και ήταν στην πλειονότητά τους «μικρής κλίμακας, λίγο επεξεργασμένα ή δύσκολα πραγματοποιήσιμα».

Σήμερα, σύμφωνα με την Μποστέν, δεν αναμένεται να γίνουν οργανωμένες επιθέσεις όπως αυτές του 2016. Οι αρχές εκφράζουν ανησυχία κυρίως για μεμονωμένες ενέργειες ή μικρές ομάδες που δραστηριοποιούνται διαδικτυακά, ενισχύοντας την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης των νεαρών που εκτίθενται σε τζιχαντιστική προπαγάνδα.

