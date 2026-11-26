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Σοκ προκαλεί το περιστατικό που σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στην πόλη Να Τρανγκ του Βιετνάμ, όταν ένας άνδρας έπεσε από μεγάλο ύψος, χάνοντας τη ζωή του μπροστά στα μάτια ανυποψίαστων πελατών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν έγινε περίπου στις 17:30 το απόγευμα της 25ης Νοεμβρίου 2026. Ο άνδρας φέρεται να χρησιμοποίησε το ασανσέρ για να μεταβεί στον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου, ο οποίος βρίσκεται στον 27ο όροφο.

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Αρχικά, κάθισε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πλησίασε στο προστατευτικό κιγκλίδωμα και έπεσε στο κενό.

Camera ở khách sạn ghi lại người đàn ông người nước ngoài trước khi 44 ở đường Trần Phú,Nha Trang ngày hôm qua 25/11 pic.twitter.com/ViqAdhUWNL November 26, 2026

Οι πελάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο εστιατόριο παρακολούθησαν έντρομοι το περιστατικό. Μάλιστα, ορισμένοι φέρεται να προσπάθησαν να τον αποτρέψουν, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον σταματήσουν.

Η πτώση αποδείχθηκε μοιραία, καθώς ο άνδρας έχασε τη ζωή του επί τόπου.

Το περιστατικό καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης του ξενοδοχείου. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές της επαρχίας Καν Χόα έχουν ξεκινήσει έρευνα, προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα ή τα αίτια του περιστατικού.