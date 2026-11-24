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Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές σε ακτίνα δεκαπέντε μέτρων, καταστρέφοντας γειτονικά κτίρια, σπίτια και καταστήματα λόγω του ισχυρού ωστικού κύματος.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο διαρροής αερίου ως αιτία του συμβάντος, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια του κτιρίου.

Συνεργεία εκκένωσαν τα γειτονικά ακίνητα που κρίθηκαν επικίνδυνα, προκειμένου να ελεγχθεί η στατική τους επάρκεια και να αποφευχθεί ο κίνδυνος νέων ατυχημάτων.

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Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εστιατόριο στο Ανόι, την πρωτεύουσα του Βιετνάμ, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές τόσο στο κατάστημα όσο και σε γειτονικά κτίρια.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Ντονγκ Ντα, με το ωστικό κύμα να είναι ιδιαίτερα ισχυρό και να γίνεται αισθητό ακόμη και σε κατοικίες και πολυκατοικίες που βρίσκονταν απέναντι από το εστιατόριο.

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Η ισχύς της έκρηξης προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο μονώροφο κτίριο, τμήμα του οποίου κατέρρευσε, ενώ σημαντικές φθορές καταγράφηκαν και σε γειτονικά ακίνητα.

Μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και καταστήματα μετά την έκρηξη στο Ανόι

Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε ακτίνα περίπου 15 μέτρων από το εστιατόριο, με τουλάχιστον δέκα κατοικίες να υφίστανται φθορές. Παράλληλα, συντρίμμια και θραύσματα εκτοξεύτηκαν σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 μέτρων, καλύπτοντας τμήματα του δρόμου.

Από το ισχυρό ωστικό κύμα έσπασαν τζάμια σε γειτονικά κτίρια, ενώ σε τοίχους εμφανίστηκαν ρωγμές. Επιπλέον, μεταλλικές στέγες και τέντες αποκολλήθηκαν από παρακείμενα ακίνητα, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Today, a powerful explosion, suspected to have been caused by a gas leak at a hotpot eatery, has killed at least 6 people and injured more than 10 others in Dong Da District, Hanoi, Vietnam. https://t.co/FOnOEwsYPH — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 24, 2026

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένας άνθρωπος που αρχικά είχε τραυματιστεί από θραύσματα. Παρά τη μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, υπέκυψε στα τραύματά του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περνούσε έξω από το εστιατόριο τη στιγμή που σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας, εξετάζοντας ως πιθανό ενδεχόμενο τη διαρροή αερίου. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει οριστικό συμπέρασμα για το τι προκάλεσε την έκρηξη.

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Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ παραμένουν οι φόβοι ότι ενδέχεται να υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια του κτιρίου. Το γεγονός ότι το εστιατόριο λειτουργούσε κανονικά τη στιγμή της έκρηξης εντείνει την ανησυχία για τον αριθμό των ανθρώπων που μπορεί να βρίσκονταν στο εσωτερικό του.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στην εκκένωση γειτονικών κτιρίων που κρίθηκαν επικίνδυνα. Στόχος είναι να ελεγχθεί η στατική τους επάρκεια και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο νέων ατυχημάτων εξαιτίας των ζημιών που προκάλεσε το ωστικό κύμα.

Συγκλονιστική μαρτυρία κατοίκου: «Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να ουρλιάζουμε»

Τις στιγμές τρόμου που ακολούθησαν την έκρηξη περιέγραψε στην εφημερίδα VnExpress μία 26χρονη κάτοικος της περιοχής.

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Una fuerte explosión registrada la mañana de este martes dejó al menos seis personas fallecidas y más de 11 heridas en Vietnam. De acuerdo con informes, el estallido se originó en un restaurante ubicado en la calle Nguyễn Văn Tuyết, en el barrio de Đống Đa, en Hanói. La explosión provocó daños considerables en las viviendas cercanas y obligó a evacuar a los residentes de la zona. Las autoridades indicaron que se mantienen las investigaciones para determinar las causas del incidente. 📹: Cortesía — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) November 24, 2026

Όπως ανέφερε, ο εκκωφαντικός θόρυβος την ξύπνησε απότομα, ενώ κοιμόταν μαζί με τη μικρότερη αδελφή της. Η δύναμη της έκρηξης ήταν τέτοια, ώστε η μπαλκονόπορτα του διαμερίσματός τους εκτοξεύτηκε σε απόσταση περίπου τριών μέτρων.

«Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή ήμασταν και οι δύο σκεπασμένες με κουβέρτες και δεν τραυματιστήκαμε σοβαρά. Ήμασταν, όμως, τρομοκρατημένες και το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να ουρλιάζουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στο σημείο της έκρηξης στο Ανόι, προσπαθώντας να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ η αγωνία παραμένει για το ενδεχόμενο ύπαρξης εγκλωβισμένων.

Με πληροφορίες από Reuters

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