Ο μαφιόζος Χαράλαμπος Θεολόγου, γνωστός ως «Μπόμπι ο Έλληνας», εκτελέστηκε μέρα μεσημέρι σε γνωστό κατάστημα καφέ στο Λαβάλ του Κεμπέκ, στον Καναδά, την 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το CTV News.

«Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί βίντεο που δείχνει δύο κουκουλοφόρους άνδρες να πλησιάζουν τον Θεολόγου, να τον πυροβολούν και να φεύγουν, ενώ οι πανικοβλημένοι πελάτες κρύβονται και αναζητούν ασφάλεια», ανέφερε το CTV, σημειώνοντας ότι τέτοιου είδους δολοφονίες «δεν είναι ασυνήθιστες» στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος του Μόντρεαλ.

#WATCH: Two men walked into a Starbucks in Laval this morning with a submachine gun and opened fire on organized crime figure "Bobby the Greek" and two of his gang members who were sitting with him pic.twitter.com/OMbNKwxcrO — MtlFlexTV (@mtlflextv) October 2, 2025

Οι πελάτες του καφέ έπεσαν στο πάτωμα προσπαθώντας να προστατευθούν, όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, που κατέγραψε καρέ-καρέ τη φονική επίθεση.

Ο Θεολόγου, σύμφωνα με τον Ντανιέλ Ρενώ, δημοσιογράφο της La Presse που μίλησε στην CTV, «ήταν ένας γνωστός μεσάζων του οργανωμένου εγκλήματος, ο οποίος οργάνωνε συμβόλαια για εκβιασμούς, εμπρησμούς, πυροβολισμούς ή δολοφονίες».

«Όλες οι εγκληματικές ομάδες γνώριζαν ποιος ήταν ο Μπόμπι λε Γκρέκ», δήλωσε στο CTV. «Υπάρχουν πολλές αναδυόμενες μαφιόζικες ομάδες στο Μόντρεαλ, και η οργάνωση του Μπόμπι λε Γκρέκ ήταν μία από αυτές, αλλά υπάρχουν και άλλες που συνάπτουν συμβάσεις για το οργανωμένο έγκλημα».

Ο Ρενώ πρόσθεσε ότι ορισμένες από τις πηγές του ανέφεραν ότι ο Θεολόγου ενδέχεται να είχε συγκρούσεις με άλλες εγκληματικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων των Hells Angels του Οντάριο, ανέφερε το CTV.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ το βίντεο της εκτέλεσης αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο της έρευνας.

Πηγή: Τhe National Herald