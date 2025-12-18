Ένα σοκαριστικό βίντεο από τη Μινεάπολη των ΗΠΑ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τις τελευταίες ώρες, καθώς δείχνει πράκτορα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) να ακινητοποιεί με βίαιο τρόπο μια γυναίκα, σέρνοντάς την πάνω σε χιόνι και πάγο για να τη συλλάβει.

Σύμφωνα με μαρτυρίες παρευρισκομένων, η γυναίκα φέρεται να είναι έγκυος.

Advertisement

Advertisement

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (15/12) κοντά στο Karmel Mall και έχει αναζωπυρώσει την κριτική για τις πρακτικές των πρακτόρων μετανάστευσης, οι οποίοι έχουν ενισχύσει την παρουσία τους σε πολλές αμερικανικές πόλεις επί κυβέρνησης Τραμπ. Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι η γυναίκα επιχείρησε να προκαλέσει φθορές σε περιπολικό, ωστόσο αυτόπτες μάρτυρες δίνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

«Την καταδίωξε μέχρι τη γωνία, την άρπαξε και της φέρθηκε με ακραία βία», ανέφερε η Taneka Dortch, που βρισκόταν στο σημείο, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί βανδαλισμού.

Από την πλευρά της, η ICE δήλωσε ότι τελικά εγκατέλειψε την επιχείρηση σύλληψης για λόγους ασφαλείας, καθώς διαδηλωτές άρχισαν να πετούν πάγο και πέτρες στους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με χρήση σπρέι πιπεριού.

Minneapolis irony at its finest:



ICE pins a Somali woman face-down in the ice.



Local mob swarms, threatens agents, forces a taser draw.



Then they break into the classic “She can’t breathe!” chant.



Same city, same script, different ending. pic.twitter.com/VWB2mOFfTv — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) December 15, 2025

Το περιστατικό έφερε στη μνήμη πολλών τα γεγονότα του 2020 στη Μινεάπολη, όταν ο Τζορτζ Φλόιντ δολοφονήθηκε από αστυνομικό, προκαλώντας μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και κάνοντας τη φράση «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» σύμβολο αγώνα κατά της αστυνομικής βίας.