Βίντεο από το «ρεσάλτο» του γαλλικού πολεμικού ναυτικού στο τάνκερ Μ/Τ GRINCH του ρωσικού «σκιώδους στόλου» δόθηκε στη δημοσιότητα.
Το γαλλικό ναυτικό ανάγκασε το δεξαμενόπλοιο κατευθυνθεί προς το λιμάνι Μασσαλία-Φος για περαιτέρω έρευνες, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πηγή που πρόσκειται στην έρευνα.
Το πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας αναχαίτισε το δεξαμενόπλοιο αμέσως μόλις εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω των Στενών του Γιβραλτάρ, με την υποψία ότι έπλεε υπό ψευδή σημαία και ανήκει στον «σκιώδη στόλο» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο παρά τις κυρώσεις.
Το GRINCH είχε αποπλεύσει από το Μούρμανσκ στις αρχές Ιανουαρίου.
Η υπόθεση ερευνάται από τον εισαγγελέα της Μασσαλίας, ο οποίος χειρίζεται θέματα που σχετίζονται με το ναυτικό δίκαιο. Το δεξαμενόπλοιο έπλεε υπό σημαία Κομορών.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters