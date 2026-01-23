Βίντεο από το «ρεσάλτο» του γαλλικού πολεμικού ναυτικού στο τάνκερ Μ/Τ GRINCH του ρωσικού «σκιώδους στόλου» δόθηκε στη δημοσιότητα.

Το γαλλικό ναυτικό ανάγκασε το δεξαμενόπλοιο κατευθυνθεί προς το λιμάνι Μασσαλία-Φος για περαιτέρω έρευνες, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πηγή που πρόσκειται στην έρευνα.

Advertisement

Advertisement

Το πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας αναχαίτισε το δεξαμενόπλοιο αμέσως μόλις εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω των Στενών του Γιβραλτάρ, με την υποψία ότι έπλεε υπό ψευδή σημαία και ανήκει στον «σκιώδη στόλο» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο παρά τις κυρώσεις.

New footage published by the French Navy from yesterday’s interception, boarding, and seizure of the stateless sanctioned crude oil tanker, M/T GRINCH – part of Russia’s Shadow Fleet – in the Western Mediterranean near the Strait of Gibraltar between Spain and Morocco. pic.twitter.com/hCL7U0csuR January 23, 2026

Το GRINCH είχε αποπλεύσει από το Μούρμανσκ στις αρχές Ιανουαρίου.

Η υπόθεση ερευνάται από τον εισαγγελέα της Μασσαλίας, ο οποίος χειρίζεται θέματα που σχετίζονται με το ναυτικό δίκαιο. Το δεξαμενόπλοιο έπλεε υπό σημαία Κομορών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters