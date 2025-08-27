Viral στο Tik Tok έγινε μέσα σε μερικές ώρες η Τουρκάλα Σεβάλ Σαμ που τραγούδησε το «Όλα σε θυμίζουν» της Χαρούλας Αλεξίου σε άπταιστά ελληνικά.
Το βίντεο με την τραγουδίστρια να ερμηνεύει το ελληνικό τραγούδι έχει γίνει viral στη γείτονα και έχει καταφέρει να συγκινήσει τους συμπατριώτες της.
Τα σχόλια δε, στα βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok είναι διθυραμβικά τόσο από Τούρκους όσο και από Έλληνες.
Δείτε το βίντεο:
