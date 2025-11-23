Αεροπορική επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού πραγματοποίησε σήμερα (23/11) ο ισραηλινός στρατός, πρώτη φορά από τις αρχές Ιουνίου, στοχεύοντας τον δεύτερο πιο υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χεζμπολάχ.
Το ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της συνοικίας, η οποία αποτελεί προπύργιο της Χεζμπολάχ, χτύπησε κτίριο εννέα ορόφων ενώ στοίχισε τη ζωή σε 5 ανθρώπους και τραυμάτισε 28, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.
Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι στόχος της επίθεσης ήταν «ο αρχηγός του γενικού επιτελείου» της Χεζμπολάχ.
Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιτέθηκαν, κατόπιν σύστασης του Υπουργού Άμυνας και του Αρχηγού του IDF, «στην καρδιά της Βηρυτού, στοχεύοντας τον Αρχηγό Επιτελείου της Χεζμπολάχ, ο οποίος ηγήθηκε των προσπαθειών εξοπλισμού και ανάπτυξης της οργάνωσης».
Πηγή από το Ισραήλ δήλωσε στο CNN ότι στόχος της επίθεσης ήταν ο Χαϊθάμ Αλί Ταμπατάμπαϊ, ουσιαστικά ο δεύτερος στη διοίκηση της Χεζμπολάχ.
Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η εκτίμηση των ζημιών μάχης βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν είναι ακόμη σαφές αν ο Ταμπατάμπαϊ σκοτώθηκε κατά την επίθεση.
«Εχθρικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού, προκαλώντας θύματα και σημαντικές ζημιές», ανέφερε η επίσημη λιβανέζικη ειδησεογραφική υπηρεσία.