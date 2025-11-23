Αεροπορική επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού πραγματοποίησε σήμερα (23/11) ο ισραηλινός στρατός, πρώτη φορά από τις αρχές Ιουνίου, στοχεύοντας τον δεύτερο πιο υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χεζμπολάχ.

Το ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της συνοικίας, η οποία αποτελεί προπύργιο της Χεζμπολάχ, χτύπησε κτίριο εννέα ορόφων ενώ στοίχισε τη ζωή σε 5 ανθρώπους και τραυμάτισε 28, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι στόχος της επίθεσης ήταν «ο αρχηγός του γενικού επιτελείου» της Χεζμπολάχ.

Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιτέθηκαν, κατόπιν σύστασης του Υπουργού Άμυνας και του Αρχηγού του IDF, «στην καρδιά της Βηρυτού, στοχεύοντας τον Αρχηγό Επιτελείου της Χεζμπολάχ, ο οποίος ηγήθηκε των προσπαθειών εξοπλισμού και ανάπτυξης της οργάνωσης».

Israel has bombed Beirut for the first time since June, claiming to target a Hezbollah member in the suburb of Dahiyeh.



It's the latest violation of a ceasefire Israel signed with Hezbollah a year ago, which Israel has broken with near-daily attacks on southern Lebanon. pic.twitter.com/Q3RZN8kJuR — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 23, 2025

Πηγή από το Ισραήλ δήλωσε στο CNN ότι στόχος της επίθεσης ήταν ο Χαϊθάμ Αλί Ταμπατάμπαϊ, ουσιαστικά ο δεύτερος στη διοίκηση της Χεζμπολάχ.

Israel said it had carried out an air strike on Sunday targeting Hezbollah's chief of staff in Beirut, leaving a smoking hole in the side of an apartment building and debris scattered in the street, according to AFP journalists ➡️ https://t.co/lThGrZ7H6e pic.twitter.com/QdGV9wCiPZ — AFP News Agency (@AFP) November 23, 2025

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η εκτίμηση των ζημιών μάχης βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν είναι ακόμη σαφές αν ο Ταμπατάμπαϊ σκοτώθηκε κατά την επίθεση.

Israel just hit the southern suburb of Beirut, violating the ceasefire AGAIN.



Stop calling it a war. It’s jewish terrorism. pic.twitter.com/5o1zGShXei — 🖤 (@blacksoulmedia) November 23, 2025

«Εχθρικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού, προκαλώντας θύματα και σημαντικές ζημιές», ανέφερε η επίσημη λιβανέζικη ειδησεογραφική υπηρεσία.