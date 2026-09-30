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Νεκρός από πυροβολισμό έπεσε στην Πλόβντιβ της Βουλγαρίας ο Ιλιάν Φιλίποφ, ένας από τους γνωστότερους επιχειρηματίες της χώρας στους τομείς των μεταφορών και των κατασκευών. Ο Φιλίποφ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της PIMK, καθώς και ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Μπότεφ Πλόβντιβ, έχασε τη ζωή του έπειτα από πυρά που δέχθηκε στην πόλη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο επιχειρηματίας πυροβολήθηκε στο κεφάλι. Το υπουργείο Εσωτερικών της Βουλγαρίας ανακοίνωσε ότι περίπου στη 1 τα ξημερώματα ενημερώθηκε για έναν άνδρα που είχε τραυματιστεί από πυροβολισμό σε περιοχή της Πλόβντιβ. Όταν οι αστυνομικές και διασωστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει.

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Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση και να εντοπίσουν τον δράστη ή τους δράστες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της δολοφονίας.

Ισχυρή παρουσία στις μεταφορές και το ποδόσφαιρο

Ο Ιλιάν Φιλίποφ ήταν ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της PIMK, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία μεταφορών στη Βουλγαρία και συγκαταλέγεται στις δέκα μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου στην Ευρώπη.

Παράλληλα, είχε ενεργό ρόλο στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο. Είχε διατελέσει πρόεδρος της Μπότεφ Πλόβντιβ, ενός από τους ιστορικότερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της χώρας, ενώ το όνομά του είχε συνδεθεί και με την ανακατασκευή του γηπέδου «Χρίστο Μπότεφ» στην Πλόβντιβ.

Η έρευνα των βουλγαρικών Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εξιχνίαση της δολοφονίας.