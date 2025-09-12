Σε 27 χρόνια και τρεις μήνες κάθειρξης καταδικάστηκε ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος, στην ιστορική δίκη του στο ομοσπονδιακό ανώτατο δικαστήριο (STF).

Η ποινή του επιβλήθηκε αφού κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία πως συνωμότησε με σκοπό να εξασφαλίσει «την παραμονή του στην εξουσία με αυταρχικό τρόπο», παρά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές από τον κεντροαριστερό διάδοχό του, τον νυν πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, στις εκλογές του 2022.

Advertisement

Advertisement

Απειλούν οι ΗΠΑ με αντίποινα

Η απόφαση του δικαστηρίου δεν ικανοποίησε τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο ο οποίος διεμήνυσε πως θα υπάρξει η κατ’ αυτόν προσήκουσα «ανταπόδοση» από πλευράς ΗΠΑ μετά την επιβολή της βαριάς ποινής κάθειρξης» την οποία μάλιστα χαρακτήρισε «κυνήγι μαγισσών».

«Οι πολιτικοί διωγμοί από τον (δικαστή του STF) Αλεσάντρ τζι Μοράις, στον οποίο επιβάλλονται κυρώσεις (σ.σ. από την Ουάσιγκτον) για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχίζονται, καθώς ο ίδιος και άλλα μέλη του ανωτάτου δικαστηρίου της Βραζιλίας αποφάσισαν να φυλακίσουν άδικα τον πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρούμπιο μέσω X.

«Θα υπάρξει ανάλογη ανταπόδοση των ΗΠΑ σε αυτό το κυνήγι μαγισσών», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ήδη ασκούσε πιέσεις με διάφορες μορφές σε αυτή στην Μπραζίλια για να υποστηρίξει τον Ζαΐχ Μπολσονάρου, δηλωμένο θαυμαστή και σύμμαχο του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

Βραζιλία: Δεν μας φοβίζουν οι «απειλές» των ΗΠΑ

Απάντηση στις Αμερικανικές απειλές έδωσε το ΥΠΕΞ της Βραζιλίας λέγοντας πως η χώρα δεν θα «εκφοβιστεί» από τις «απειλές» των ΗΠΑ, αντιδρώντας στις προειδοποιήσεις για αντίποινα της Ουάσιγκτον μετά την καταδίκη του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου στη δίκη του για απόπειρα πραξικοπήματος.

Οι «απειλές» όπως αυτές που διατύπωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας μέσω X, τονίζοντας πως οι αρχές θα υπερασπίσουν «την εθνική κυριαρχία της χώρας» σε κάθε περίπτωση «επίθεσης και απόπειρας επέμβασης», από όπου κι αν «προέρχονται» αυτές.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διεμήνυε λίγο νωρίτερα πως θα υπάρξει κατ’ αυτόν προσήκουσα «ανταπόδοση» από πλευράς ΗΠΑ μετά την επιβολή χθες Πέμπτη, από το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο (STF) της Βραζιλίας, βαριάς ποινής κάθειρξης 27 και πλέον ετών στον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο της χώρας Μπολσονάρου, στην οποία βλέπει «κυνήγι μαγισσών».