Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν μέσα σε ένα αεροπλάνο της LATAM, τύπου Airbus A320, στη Βραζιλία, όταν ξαφνικά ξέσπασε φωτιά στον διάδρομο και πυκνοί καπνοί γέμισαν την καμπίνα.

Το αεροσκάφος, που ετοιμαζόταν για απογείωση με 180 επιβάτες, είδε φλόγες να εμφανίζονται κάτω από τα φτερά, προκαλώντας έντονο φόβο και αναστάτωση. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε η εκκένωση των επιβατών μέσω φουσκωτών τσουλήθρων, με όλους να βγαίνουν γρήγορα στο αεροδρόμιο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο η κατάσταση ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς μια φωτιά σε πλήρως φορτωμένο αεροσκάφος θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία. Ευτυχώς, σύμφωνα με μαρτυρίες, η αντίδραση του πληρώματος ήταν άμεση και μεθοδική, αποτρέποντας τα χειρότερα.

⚡️A plane with passengers on board caught fire in Brazil



In Brazil, an Airbus A320 operated by LATAM caught fire right on the runway. The aircraft was preparing for takeoff when the cabin suddenly filled with smoke, and passengers saw flames under the wing through the windows.… pic.twitter.com/v1jVSZTwPR December 5, 2025