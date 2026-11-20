Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εταιρεία Sound Ventures, που συνίδρυσε ο Άστον Κούτσερ, επένδυσε 435 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic κατά την περίοδο 2023-2024.

Μετά την είσοδο της Anthropic στο χρηματιστήριο στις 19 Νοεμβρίου 2026, το μερίδιο αυτό αποτιμάται πλέον στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο ηθοποιός προχώρησε στην επένδυση παρά τις διαφωνίες της συζύγου του, Μίλα Κούνις, η οποία είχε εκφράσει επιφυλάξεις για τις επιλογές του στον τεχνολογικό τομέα.

Η επιτυχημένη πορεία της Anthropic καθιστά τον Κούτσερ έναν από τους ελάχιστους ηθοποιούς που αποκτούν καθεστώς δισεκατομμυριούχου μέσω των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

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Ο Αστον Κούτσερ ευτυχώς… δεν άκουσε την γκρίνια της Μίλα Κούνις και πλέον δικαιώνεται πανηγυρικά. Η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που συνίδρυσε ο Αμερικανός ηθοποιός πριν από χρόνια μετέτρεψε ένα στοίχημα 435 εκατομμυρίων δολαρίων στην Anthropic σε μερίδιο αξίας περίπου 7 δισεκατομμυρίων, καθώς ο τεχνολογικός κολοσσός της AI έκανε το ιστορικό ντεμπούτο του στη χρηματιστηριακή αγορά στις 19 Νοεμβρίου 2026.

Η Sound Ventures, μια εταιρεία που ιδρύθηκε από κοινού από τον Κούτσερ και τον μάνατζερ της Madonna, Γκάι Οσίρι, επένδυσε περίπου 435 εκατομμύρια δολάρια στην Anthropicμεταξύ 2023 και 2024 για το 0,5% της εταιρείας. Στην αρχική αποτίμηση των 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, το μερίδιο της Sound Ventures αξίζει πλέον 7 δισεκατομμύρια δολάρια, αν και θεωρείται ότι είναι υψηλότερο με την πρόσθετη αποτίμηση.

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Why is Hollywood actor Ashton Kutcher set to become a billionaire following Anthropic’s IPO? Ashton Kutcher is poised to become one of the few actors to reach billionaire status as Anthropic, the firm behind the AI assistant Claude, goes public this week. In 2023, Sound Ventures—the venture-capital firm Kutcher co-owns with Madonna’s manager, Guy Oseary—made a $435m investment in the AI company. After meeting with Anthropic’s chief executive Dario Amodei, the duo’s timely bet on the firm is now worth about $7bn. 🔗 Tap here to read the full story by Susie Coen: https://t.co/jJLxOI0cYo — The Times and Sunday Times (@thetimes) November 19, 2026

Ο Άστον Κούτσερ είναι πλέον έτοιμος να ενταχθεί στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων, χάρη σε μια πρώιμη επένδυση στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic. Ο ηθοποιός και σύζυγος της Μίλα Κούνις που έγινε επενδυτής κεφαλαίου επιχειρηματικών δράσεων υποστήριξε την εταιρεία πίσω από το AI chatbot Claude μέσω της εταιρείας του Sound Ventures το 2023. Τρία χρόνια αργότερα, αυτή η επένδυση έχει μετατραπεί σε μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες επιτυχίας στην επιχειρηματική του καριέρα.

Η Anthropic έκανε το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο στις 19 Νοεμβρίου, συγκεντρώνοντας περίπου 81,3 δισεκατομμύρια δολάρια στην μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στην ιστορία. Η εταιρεία καθόρισε την τιμή της μετοχής της στα 83 δολάρια η κάθε μια, δίνοντάς της αποτίμηση περίπου 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Οι μετοχές της άνοιξαν σημαντικά υψηλότερα στο Nasdaq πριν κλείσουν στα 97,17 δολάρια.

Back in 2023, Ashton Kutcher was questioned about investing in Anthropic at a $4 billion valuation. While some considered it expensive, Ashton was already looking at the bigger picture. He compared early AI companies to the likes of Yahoo and Google during Web 1, arguing that every company would eventually need AI. His reasoning was simple: if only 2–3 companies controlled the foundational AI layer, the potential market was enormous. Fast forward to today, and Anthropic is reportedly valued at $2 trillion. 🔥 Sometimes, the biggest opportunities look overpriced before the market understands what they’re becoming. https://t.co/MIhVm39wat — king Maverick 🎥 (@Aubreyjay01) November 20, 2026

Η Μίλα Κούνις προσπάθησε να εμποδίσει τον Άστον Κούτσερ να επενδύσει στην τεχνολογία

Η Μίλα Κούνις παραδέχτηκε ότι έχει επανειλημμένα πει στον άντρα της, Άστον Κούτσερ, να μην επενδύει σε εταιρείες τεχνολογίας — συμπεριλαμβανομένης της εξαιρετικά επιτυχημένης Uber — αν και πλέον είναι έτοιμος να γίνει δισεκατομμυριούχος.

Σε μια επανεμφανιζόμενη συνέντευξη του 2021, η Κούνις μοιράστηκε ότι εκείνη και ο άντρας της που ασχολείται με το venture capital συχνά διαφωνούν για το ποιες εταιρείες είναι καλές ιδέες για επένδυση.

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«Στην αρχή που βγαίναμε, ανέκυψαν δύο πράγματα. Εκείνος μου είπε, ‘Ξέρεις, υπάρχει αυτή η εταιρεία, είναι λίγο σαν υπηρεσία μετακινήσεων’,» θυμήθηκε η Κούνις στο ‘The Late Show with Stephen Colbert’, όταν ο Κούτσερ της μιλούσε αρχικά για την Uber.

In 2012, Ashton Kutcher told his new girlfriend, Mila Kunis, about Uber. Her father was a cab driver, and she called it "the worst idea ever." Kutcher and his partner Guy Oseary, Madonna’s manager, bought a stake in the company for $500,000. In 2016, Forbes estimated that stake at roughly $50 million. In the video below, Kunis tells Stephen Colbert why she argued against her future husband’s deals, and how it ended. "So he didn’t listen to me." She also recalls his Bitcoin pitch, and asking who would keep the money safe without FDIC insurance. Kutcher answered, "Cool, we’re investing in it." Bitcoin cost under $100 then and over $50,000 the week she told Colbert. Kunis, by then an Uber regular, said, "I’ve never been happier to be wrong." In 2023, Anthropic CEO Dario Amodei met Kutcher and Oseary at Oseary’s home in Beverly Hills. Anthropic was valued at about $5 billion, and their fund, Sound Ventures, already owned part of its rival OpenAI. Kutcher asked OpenAI CEO Sam Altman for his blessing, and Sound put in $35 million. It kept buying in later rounds, $435 million in all, for about 0.5% of Anthropic. Anthropic starts trading on Nasdaq on November 19. The top of its IPO range values it at $1.4 trillion, and Bloomberg puts that 0.5% at $7 billion. Did Kutcher see something in Uber that a cab driver’s daughter couldn’t, or did he just get lucky? — Marcus (@mrcsxbt) November 18, 2026

Η ηθοποιός του «That ’70s Show» είπε ότι ο πατέρας της ήταν ταξιτζής, και γνώριζε πολλά γύρω από τη δουλειά, που έδωσαν μια αρνητική οπτική στα πράγματα.

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«Λέει, ‘Υπάρχει αυτή η εταιρεία, είναι σαν μια εταιρεία ταξί αλλά οποιοσδήποτε μπορεί να οδηγήσει το ταξί αυτό.’ Κι εγώ του λέω, ‘Αυτή είναι η χειρότερη ιδέα ποτέ,’» παραδέχτηκε η Κούνις. Ο Κούτσερ επέμεινε να επενδύσει στο Uber, για το οποίο εκείνη ήταν «έξαλλη».

Σε μια άλλη διαφωνία, η Κούνις δεν ήταν σίγουρη για το σχέδιό του Κούτσερ να επενδύσει στο Bitcoin το 2013.

«Τη δεύτερη φορά, κάθισε κάτω και μου λέει, ‘Έλα, αγάπη μου, πρέπει να σου εξηγήσω αυτό το πράγμα, πες μου αν είμαι τρελός,’ και εγώ λέω, ‘Ωραία, τι είναι αγάπη μου;’ Και εκείνος μου λέει, ‘Υπάρχει αυτό το πράγμα, η εξόρυξη χρημάτων, λέγεται κρυπτονόμισμα… και λέγεται Bitcoin,’» είπε η Κούνις.

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Η μητέρα δύο παιδιών είπε ότι αρχικά ανησυχούσε για την ασφάλεια του Bitcoin.

«Δεν με άκουσε,» συνέχισε η Κούνις. «Αυτό συμβαίνει συνεχώς.»

Ωστόσο, αποδεικνύεται ότι οι επενδύσεις του Κούτσερ αποδεικνύονται χρυσοφόρες, καθώς αυτή την εβδομάδα πρόκειται να φτάσει στο status του δισεκατομμυριούχου.

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Ο Kούτσερ πρόκειται να γίνει δισεκατομμυριούχος χάρη στην επένδυση 435 εκατομμυρίων δολαρίων της εταιρείας venture capital του, Sound Ventures, στην Anthropic, που τώρα αξίζει περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Newsweek.

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Την Πέμπτη, η εταιρεία AI άρχισε την πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης μετά τον καθορισμό της τιμής της δημόσιας προσφοράς της την Τετάρτη σε 1,26 τρισεκατομμύρια έως 1,41 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Με τα χρόνια, ο ηθοποιός του «Dude, Where’s my Car?» έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές τεχνολογίας στο Χόλιγουντ, καθώς ίδρυσε πολλαπλές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Το 2010, συνίδρυσε την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου A-Grade Investments με τον μάνατζερ, Οσίρι.

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Πέντε χρόνια αργότερα, το δίδυμο λάνσαρε έναν διάδοχο της A-Grade Investments, τη Sound Ventures. Το χαρτοφυλάκιό τους δεν περιλαμβάνει μόνο την Anthropic, αλλά και τις Hugging Face, Uber και GitLab.

Τον Ιούλιο, ο Kούτσερ αποχώρησε από τον ρόλο του εταίρου στη Sound Ventures, αλλά παραμένει ανώτερος σύμβουλος της εταιρείας.

Από τότε, έχει ξεκινήσει μια εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου για πρώιμο στάδιο μαζί με τη συνιδρύτρια της Libra, Morgan Beller.