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«Πάντα υπήρχαν προβλήματα στην πρωτογενή τομέα αλλά αυτή η κατάσταση δεν έχει ξαναγίνει ποτέ», τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς απευθυνόμενος σε εκπροσώπους αγροτών στα Καμένα Βούρλα, τον πρώτο σταθμό της τριήμερης περιοδείας του.

Αφού άκουσε τα παράπονα του αγροτικού κόσμου ο πρώην πρωθυπουργός στην τοποθέτηση του αναφέρθηκε στο θέμα των αγροτικών αποζημιώσεων.

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«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μεταμορφωθεί πλέον σε φιάσκο της ΑΑΔΕ» είπε χαρακτηριστικά κάνοντας λόγο για «απίστευτες καθυστερήσεις των πληρωμών και χωρίς ελέγχους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται», ενώ μίλησε και για την αύξηση του κόστους παραγωγής. «Είναι σαφές ότι έχει οδηγήσει έναν κόσμο ολόκληρο στην απόγνωση», τόνισε ενώ συμφώνησε με τους εκπροσώπους των αγροτών για λειτουργία καρτέλ στην αγορά.

Αναφορά έκανε και στην κτηνοτροφία σημειώνοντας ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν μείνει χωρίς ζώα, «δηλαδή σε λίγο δεν θα υπάρχει το κρέας και το γάλα που πάντα είχαμε».

«Αν συνεχίσει να υποφέρει ο αγροτικός κόσμος θα υποφέρει η Ελλάδα. Όσο “τραυματίζεται” παραπάνω η ύπαιθρος, τόσο οδηγείται σε θάνατο η ελληνική οικονομία», συνέχισε ο Αντώνης Σαμαράς εξηγώντας παράλληλα ότι αυτή είναι μια κριτική τόσο προς την ελληνική κυβέρνηση όσο και προς τους ευρωπαίους.

«Σε όλη αυτή τη διαδρομή που κάνω για να ακούω τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, το θέμα των αγροτών έχει κυρίαρχη θέση και στη λογική και στην καρδιά μου», ήταν η φράση με την οποία έκλεισε την τοποθέτηση του ο Αντώνης Σαμαράς.