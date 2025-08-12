Αναστάτωση προκλήθηκε στη πόλη Σαλβαδόρ της Βραζιλίας, όταν πυροβολισμοί ακούστηκαν κοντά στο ανοιχτό κολυμβητήριο κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ Κίνας και Καναδά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών (U-20) πόλο. Το περιστατικό σημειώθηκε στο πρώτο ημίχρονο, με τις παίκτριες να βγαίνουν αμέσως από την πισίνα και να ξαπλώνουν στο πάτωμα για ασφάλεια.

#WATCH Gunshots were heard twice during the #China vs. #Canada U20 Water Polo World Championship match in Salvador, #Brazil.



After the game resumed, the Chinese team finally won the game 12:8. pic.twitter.com/3AesIe7RS0 August 11, 2025

Η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί συνδέονταν με περιστατικό καταδίωξης υπόπτου εκτός των εγκαταστάσεων, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί μεταξύ αθλητών ή θεατών.

Ο Μάρκο Αντόνιο Λέμος, επικεφαλής της υδάτινης αθλητικής ομοσπονδίας της πολιτείας Μπαΐα, δήλωσε στο Swimming World Magazine ότι «ο αγώνας διακόπηκε για περίπου ένα λεπτό» και πως η αστυνομία έλεγξε άμεσα την κατάσταση.

Gunshots were heard twice during the #China vs. #Canada U20 Water Polo World Championship match in Salvador, #Brazil. Initially unaware of the danger, players were alerted by referees to take cover at the poolside. After several minutes, the game resumed. pic.twitter.com/5OSIV2SS3w — Shanghai Daily (@shanghaidaily) August 11, 2025

Παρά την αναστάτωση, οι αγώνες του τουρνουά συνεχίστηκαν κανονικά μετά το περιστατικό, με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου να μην ανακοινώνει περαιτέρω αλλαγές στο πρόγραμμα. Να σημειωθεί ότι εκεί βρίσκεται η Εθνική Ομάδα των Γυναικών, που συνεχίζει κανονικά

Για την ιστορία, η κινεζική ομάδα, που προηγείτο με 3-2 τη στιγμή της διακοπής, επικράτησε τελικά με 12-8.