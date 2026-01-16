Η βρετανική κυβέρνηση επικαιροποιεί τις ταξιδιωτικές της οδηγίες για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, καλώντας τους πολίτες της να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ταξιδεύουν. Σύμφωνα με την ενημέρωση που μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην οδηγία περιλαμβάνεται και η Κύπρος, με ρητή αναφορά σε «αυξημένο κίνδυνο περιφερειακής έντασης» εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης και της βίας εντός του Ιράν.

Τι λέει η οδηγία – και τι φοβάται το Λονδίνο

Το Foreign Office (FCDO) σημειώνει ότι μια κλιμάκωση στην περιοχή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα ταξίδια και «άλλες απρόβλεπτες επιπτώσεις», συστήνοντας «λογικές προφυλάξεις» ανάλογα με τις συνθήκες και τον προορισμό.

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο όπου η κατάσταση στο Ιράν παραμένει τεταμένη, με το FCDO να συνεχίζει να αποθαρρύνει κάθε ταξίδι προς το Ιράν, κάνοντας λόγο για διαδηλώσεις, συλλήψεις, περιορισμούς επικοινωνιών και ακυρώσεις πτήσεων.

Στις χώρες για τις οποίες επισημαίνεται ο αυξημένος κίνδυνος περιφερειακής έντασης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κύπρος, Αίγυπτος, Τουρκία, Ομάν, Ιορδανία, Κατάρ, ενώ αντίστοιχες προειδοποιήσεις αναφέρονται και για Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Λίβανο, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Λιβύη, Συρία και Υεμένη.

Παράλληλα, το FCDO έχει προχωρήσει και σε επικαιροποιήσεις για το Ισραήλ/ευρύτερη περιοχή, με έμφαση στους «περιφερειακούς κινδύνους» και στις πιθανές επιπτώσεις στις μετακινήσεις.

Γιατί τώρα: η σκιά του Ιράν και η «αλυσίδα» συνεπειών

Το σήμα κινδύνου δεν αφορά μόνο τοπικές συνθήκες σε κάθε χώρα, αλλά τον φόβο για ντόμινο: αιφνίδιες αλλαγές στην ασφάλεια, κλείσιμο εναέριων χώρων, καθυστερήσεις/ακυρώσεις πτήσεων, αυστηρότερους ελέγχους, ακόμη και μεταβολές στη λειτουργία προξενικών υπηρεσιών.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters (με αναφορά σε Politico), η Βρετανία έκλεισε προσωρινά την πρεσβεία της στην Τεχεράνη και λειτουργεί εξ αποστάσεως, με την ταξιδιωτική οδηγία να ενημερώνεται αντίστοιχα.

Τι σημαίνει πρακτικά για ταξιδιώτες

Η οδηγία δεν ισοδυναμεί κατ’ ανάγκη με απαγόρευση ταξιδιού για όλους τους προορισμούς που αναφέρονται. Είναι όμως ξεκάθαρο «σήμα» ότι:

Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει γρήγορα και χωρίς προειδοποίηση

Οι μετακινήσεις μπορεί να επηρεαστούν από γεωπολιτικές εξελίξεις

Χρειάζεται συνεχής ενημέρωση από επίσημες πηγές και αεροπορικές εταιρείες

