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Ο Πρέστον Ντέιβι πέθανε τον Ιούλιο του 2023, ενώ βρισκόταν υπό τη φροντίδα του 37χρονου Τζέιμι Βάρλεϊ, ο οποίος είχε πάρει έναν χρόνο άδεια από την εργασία του προκειμένου να τον υιοθετήσει. Ο Βάρλεϊ, από το Μπλάκπουλ, ανέφερε στην αστυνομία ότι ο Πρέστον είχε πνιγεί κατά λάθος στο μπάνιο, όμως η νεκροψία έδειξε ότι το βρέφος είχε υποστεί 40 τραύματα, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Ο σύντροφός του, ο 32χρονος Τζον ΜακΓκόουαν-Φάζακερλι, κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση, κακοποίηση ανηλίκου και αμέλεια που οδήγησε στον θάνατο ενός παιδιού. Η ανακοίνωση των ποινών και για τους δύο αναμένεται την Πέμπτη.

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Ο Πρέστον είχε υιοθετηθεί από τον Βάρλεϊ και τον ΜακΓκόουαν-Φάζακερλι, ο οποίος εργαζόταν ως διευθυντής πωλήσεων στον χρηματοοικονομικό τομέα, τον Απρίλιο του 2023. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στη δίκη στο Πρεστον Κράουν Κορτ, μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες το παιδί υπέστη κακομεταχείριση, σεξουαλική κακοποίηση και σωματική βία.

Ο Πρέστον γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2022 και είχε τεθεί υπό τη φροντίδα του Δήμου Όλνταμ στη Μεγάλη Βρετανία. Η μητέρα του, η 42χρονη σήμερα Σάρα Ντέιβι, είχε φυλακιστεί σε ηλικία 14 ετών για τη δολοφονία ενός ευάλωτου συνταξιούχου το 1998 και έκτοτε είχε περάσει αρκετές φορές από το σωφρονιστικό σύστημα.

Στο δικαστήριο, η μητέρα και η γιαγιά του Πρέστον δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους καθώς ανακοινώνονταν οι 29 καταδικαστικές αποφάσεις.

Ο μικρός Πρέστον είχε δοθεί σε ανάδοχους γονείς μόλις πέντε ημέρες μετά τη γέννησή του και έμεινε μαζί τους για τους πρώτους δέκα μήνες της ζωής του.

Οι Βάρλεϊ και ΜακΓκόουαν-Φάζακερλι είχαν λάβει έγκριση για υιοθεσία και το παιδί ξεκίνησε να ζει μαζί τους στο σπίτι τους στο Μπλάκπουλ, στη βορειοδυτική Αγγλία, τον Απρίλιο του 2023, όταν ήταν εννέα μηνών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της δίκης, μέσα σε λιγότερο από τέσσερις μήνες υπό τη φροντίδα τους, ο Πρέστον υπέστη σειρά από περιστατικά κακοποίησης και τραυματισμούς, με αποτέλεσμα να καταγραφούν 40 κακώσεις. Παράλληλα, είχαν δημιουργηθεί άσεμνες φωτογραφίες και βίντεο με το παιδί.

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Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας αποκαλύφθηκε ότι ο Πρέστον είχε μεταφερθεί τρεις φορές στο Νοσοκομείο Βικτόρια του Μπλάκπουλ πριν από τον θάνατό του. Το ιατρικό προσωπικό είχε παρατηρήσει ύποπτους μώλωπες, οι οποίοι τότε είχαν εξηγηθεί με διαφορετικό τρόπο.

Το παιδί είχε επίσης εξεταστεί από κοινωνικούς λειτουργούς.

Στις 27 Ιουλίου, ο Βάρλεϊ μετέφερε τον Πρέστον στο νοσοκομείο, καθώς το παιδί δεν ανταποκρινόταν. Υποστήριξε πως το είχε αφήσει στο μπάνιο για λίγα λεπτά και όταν επέστρεψε το βρήκε βυθισμένο.

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Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκαν στοιχεία που αμφισβήτησαν αυτή την εκδοχή. Τα μαλλιά του παιδιού ήταν στεγνά, φορούσε πάνα και δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι είχε καταπιεί νερό.

Η νεκροψία που πραγματοποιήθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών απέκλεισε τον πνιγμό ως αιτία θανάτου. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο θάνατος προήλθε από απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών, η οποία προκλήθηκε από αντικείμενα που είχαν εισαχθεί στο στόμα του.

Κατά την ανακοίνωση των αποφάσεων του δικαστηρίου, ο Βάρλεϊ αντέδρασε έντονα, βάζοντας τα χέρια στο πρόσωπό του και στη συνέχεια καταρρέοντας. Ο ΜακΓκόουαν-Φάζακερλι δεν έδειξε αντίδραση, ενώ ο πατέρας του που βρισκόταν στο ακροατήριο κούνησε το κεφάλι του.

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Ο επιθεωρητής Άντι Φάλοους δήλωσε ότι οι δύο άνδρες είχαν προκαλέσει τεράστια ζημιά στη σύντομη ζωή του παιδιού. «Σχεδόν από την πρώτη μέρα, άρχισαν να κακοποιούν τον Πρέστον και να μετατρέπουν τη ζωή του σε μια οδυνηρή εμπειρία», ανέφερε.

Όπως είπε, τους πρώτους εννέα μήνες της ζωής του ο Πρέστον ήταν ένα χαρούμενο και υγιές παιδί, όμως αργότερα η κατάσταση άλλαξε δραματικά εξαιτίας των πράξεων των δύο ανδρών.

Η Κάρεν Τόντζ, εκ μέρους της Εισαγγελικής Αρχής, χαρακτήρισε την υπόθεση μία από τις πιο δύσκολες και συγκλονιστικές που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα της.

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Ο Βάρλεϊ κρίθηκε ένοχος για φόνο, δύο κατηγορίες βιασμού, πέντε κατηγορίες κακοποίησης παιδιού, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, σεξουαλική κακοποίηση παιδιού, 13 κατηγορίες λήψης άσεμνων φωτογραφιών ή βίντεο παιδιού, μία κατηγορία διανομής άσεμνης φωτογραφίας παιδιού στον συγκατηγορούμενό του και μία κατηγορία δημιουργίας άσεμνης φωτογραφίας.

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Ο ΜακΓκόουαν-Φάζακερλι κρίθηκε ένοχος για την αμέλεια που οδήγησε στον θάνατο ενός παιδιού, δύο κατηγορίες κακοποίησης παιδιού και μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης σε παιδί.

Οι δύο άνδρες θα καταδικαστούν την Πέμπτη από τον δικαστή Τέρνερ.

Jamie Varley was today found guilty of murdering and sexually abusing a 13-month-old baby boy while he was in the process of adopting him with his partner, John McGowan-Fazakerley, who was also convicted on a number of charges.

Preston Davey was adopted in March 2023 and was… pic.twitter.com/Y3IYInWjXg Advertisement June 15, 2026

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στη Βρετανία. Εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου του Όλνταμ δήλωσε πως ο θάνατος ενός παιδιού είναι πάντα μια τραγωδία, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση ιδιαίτερα δύσκολη για όλους όσοι επηρεάστηκαν.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει ανεξάρτητη Επιθεώρηση Πρακτικών Προστασίας Παιδιών, η οποία θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η υπόθεση του Πρέστον από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Οι σκέψεις μας παραμένουν με την οικογένεια του Πρέστον, τους ανθρώπους που τον αγαπούσαν και όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτή την υπόθεση», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Ο περιφερειακός οργανισμός υιοθεσιών Adoption Now δήλωσε ότι πρόκειται για μια υπόθεση που προκαλεί βαθιά θλίψη και επεσήμανε πως ακολουθεί αυστηρές διαδικασίες κατά την αξιολόγηση και έγκριση υποψήφιων θετών γονέων.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανεξάρτητη αξιολόγηση των διαδικασιών προστασίας των παιδιών, με στόχο να εξεταστούν όλα τα δεδομένα γύρω από την υπόθεση.