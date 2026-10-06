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Η βρετανική αστυνομία είπε την Τρίτη ότι συνελήφθη ένας 22χρονος Βρετανός στο Λονδίνο ως ύποπτος για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, στο πλαίσιο της έρευνας για τη συνωμοσία για επίθεση στην αεροπορική βάση της RAF στο Φέρφορντ, όπου στάθμευαν αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Όπως ανακοινώθηκε, ο 22χρονος συνελήφθη στο Γουέστμινστερ και έγινε έρευνα σε ακίνητο στην περιοχή. Παραμένει υπό κράτηση.

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Η εν λόγω σύλληψη είναι η πιο πρόσφατη στο πλαίσιο μαις έρευνας που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είπε πως μια απειλή που συνδεόταν με το Ιράν οδήγησε στην απομάκρυνση των αμερικανικών βομβαρδιστικών Β-1 από τη βάση. Το Ιράν αρνείται κάθε εμπλοκή.

Έξι άνδρες ηλικιών 20-30, που είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας την 1η Οκτωβρίου- μεταξύ των οποίων ένας με διπλή, βρετανική και ιρανική, υπηκοότητα- παραμένουν υπό κράτηση.

Με πληροφορίες από Reuters