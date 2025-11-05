Ένας πολίτης στη Βρετανία, μετά την αποτυχία παράδοσης της παραγγελίας του, αποφάσισε να καλέσει την Αμεση Δράση για να αναφέρει ότι ο διανομέας της υπηρεσίας Uber Eats εμφανίστηκε χωρίς το φαγητό του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει κύμα σχόλιων, ενώ η αστυνομία υπενθυμίζει ότι ο αριθμός έκτακτης ανάγκης δεν είναι για delivery που έχει καθυστερήσει.

Στο ηχητικό απόσπασμα, που δημοσίευσε η Μητροπολιτική Αστυνομία ακούγεται η στιγμή που ο πολίτης τηλεφωνεί για να αναφέρει ότι ο διανομέας έφτασε χωρίς το φαγητό του.

Ο άνθρωπος που απαντά στο τηλεφώνημα ρωτάει τον καλούντα ποιο είναι το έκτακτο περιστατικό.

Εκείνος απαντά: «Γεια σας, κύριε. Το πρόβλημα είναι ότι έκανα μια παραγγελία στην εφαρμογή Uber Eats και ο οδηγός είναι εδώ, αλλά δεν έχει το φαγητό μου».

Ο τηλεφωνητής του λέει: «Εντάξει, τότε πρέπει να το αναφέρετε στην Uber Eats».

Στη συνέχεια τον ρωτά: «Γιατί καλέσατε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης;»

Ο δυσαρεστημένος πελάτης της εφαρμογής απαντά: «Γιατί προσπαθώ να καλέσω την Uber Eats, αλλά δεν μου επιτρέπει. Δεν έχω κανέναν άλλο να καλέσω».

Ο χειριστής τότε τον επιπλήττει για τη σπατάλη χρόνου που θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση μιας πραγματικής έκτακτης ανάγκης.

«Αυτό δεν είναι έκτακτη ανάγκη ζωής ή θανάτου. Πρέπει να επικοινωνήσετε με την Uber Eats ή με οποιονδήποτε άλλο αριθμό μπορείτε να βρείτε. Αυτό δεν είναι αστυνομικό επείγον περιστατικό και θα καταχωρηθεί ως κακή χρήση κλήσης. Παρακαλώ μην καλείτε το 999 επειδή το φαγητό σας δεν έφτασε», τόνισε.

