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Σε μια Βρετανία ποθυ επανεξετάζει το Brexit, μια δεκαετία μετά την ιστορική απόφαση να αποχωρήσει από την ΕΕ, το λαϊκιστικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε συτήν φαίνεται ότι διατηρεί ένα σημαντικό μέρος της δύναμής του.

Σύμφωνα με το Reuters, το κόμμα συγκέντρωσε περισσότερα χρήματα από τα βασικά κόμματα εξουσίας στη Βρετανία, τους Εργατικούς και τους Τόρρις, για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, χάρη στις γενναιόδωρες δωρεές σε κρυπτονομίσματα, δισεκατομμυριούχων επενδυτών.

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Σύμφωνα με στοιχεία της Εκλογικής Επιτροπής, το πρώτο τρίμηνο του 2026, ο Christopher Harborne, επενδυτής κρυπτονομισμάτων που γεννήθηκε στη Βρετανία αλλά έχει την έδρα του πλέον στην Ταϊλάνδη, έδωσε στο Reform, πάνω από 3 εκατομμύρια λίρες (4,03 εκατομμύρια δολάρια), ενώ ο Ben Delo, συνιδρυτής του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων BitMEX, δώρησε άλλα 4 εκατομμύρια λίρες.

Συνολικά, το Reform συγκέντρωσε 9,3 εκατομμύρια λίρες τους πρώτους τρεις μήνες του 2026, ενώ το κυβερνών Εργατικό Κόμμα συγκέντρωσε 4 εκατομμύρια λίρες και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το Συντηρητικό Κόμμα, 4,2 εκατομμύρια λίρες.

Και φυσικά στα χρήματα αυτά δεν περιλαμβάνεται η δημόσια χρηματοδότηση που δίνεται στα κόμματα.

Ο Φάρατζ, ο βασικός υποστηρικτής του Brexit -που αποδείχθηκε ότι χρησιμοποίησε κάθε θεμοτό και αθέμιτο μέσο για να πείσει τους Βρετανούς να ψηφίσουν το Brexit- και φίλος του προέδρου Τραμπ, έχει παραδεχθεί ότι θέλει το Reform UK και να συγκεντρώσει περισσότερα χρήματα από τα αντίπαλα κόμματα πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές, που έχουν προγραμματιστεί για το 2029.

Και όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία, το Reform είχε καλύτερη απόδοση από οποιοδήποτε άλλο κόμμα στις τοπικές εκλογές σε όλη τη Βρετανία τον περασμένο μήνα με τις δημοσκοπήσεις να το δείχνουν πρώτο κόμμα και τον Φάρατζ πιθανό μελλοντικό πρωθυπουργό.



Ωστόσο, η αμφιλεγόμενη πολιτική του πορεία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και των ελεγκτικών αρχών για τις πηγές της χρηματοδότησής του, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι οι περισσότεροι χρηματοδότες του είναι πλούσιοι που ζουν εκτός Βρετανίας.

Οι δωρεές από το Harborne και το Delo δόθηκαν πριν το κυβερνών Εργατικό Κόμμα ανακοινώσει τον Μάρτιο τα σχέδιά του να απαγορεύσει τις δωρεές σε κρυπτονομίσματα και να περιορίσει τις δωρεές Βρετανών πολιτών που ζουν στο εξωτερικό στις 100.000 λίρες.

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Ο Ντέλο, που εμφανίζεται για πρώτη φορά στη λίστα των δωρητών, μετακόμιζε στη Βρετανία από το Χονγκ Κονγκ, ενώ έχει καταδικαστεί στις ΗΠΑ το 2022, αφού δήλωσε ένοχος για τις κατηγορίες περί ξεπλύματος χρήματος στο BitMEX. Του δόθηκε χάρη από τον Τραμπ πέρυσι.

Σε άρθρο στην Daily Telegraph τον Απρίλιο, ο Ντέλο είπε ότι αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική για πρώτη φορά για να προσπαθήσει «να σώσει τη Βρετανία πριν η παρακμή γίνει μη αναστρέψιμη».

Ο Χάρμπορν, στην πρώτη του συνέντευξη τον Απρίλιο, δήλωσε στην ίδια εφημερίδα ότι έκανε δωρεά στο Reform επειδή πίστευε ότι ο Φάρατζ είναι το μόνο άτομο που μπορεί να ανοικοδομήσει τη Βρετανία με τον τρόπο που έκανε η πρώην πρωθυπουργός Μάργκαρετ Θάτσερ πριν από τέσσερις δεκαετίες.

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Σε καθεστώς έρευνας από την αρμόδια αρχή του κοινοβουλίου είναι και ο ίδιος ο Φάρατζ για το αν θα έπρεπε να είχε δηλώσει μια δωρεά 5 εκατομμυρίων λιρών που έλαβε από τον Χάρμπορν πριν γίνει μέλος του κοινοβουλίου.

Εάν από την έρευνα προκύψει υπαιτιότητα σε βάρος του και τεθεί σε αναστολή από το κοινοβούλιο για 10 ημέρες ή περισσότερο, ο Φάρατζ θα μπορούσε να χάσσει την έδρα του και να αναγκαστεί να την διεκδικήσει από την αρχή σε ειδικές εκλογές.

Και αυτό, θα μπορούσε να είναι ένα μεγάλο εμπόδιο στα φιλόδοξα σχέδια του να γίνει ο επόμενος κάτοικος της Ντάουνινγκ στρίτ.

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