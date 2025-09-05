Σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης του προχωρά ο βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ μετά την παραίτηση της Άντζελα Ρέινερ από το αξίωμα της αναπληρώτριας πρωθυπουργού η οποία ερευνάται για φοροδιαφυγή.

Ο Σερ Κιρ Στάρμερ διόρισε τον Ντέιβιντ Λάμι αναπληρωτή πρωθυπουργό, ενώ και η Υβέτ Κούπερ μετακινήθηκε από υπουργός Εσωτερικών σε υπουργό Εξωτερικών, με την υπουργό Δικαιοσύνης Σαμπάνα Μαχμούντ να την αντικαθιστά, σύμφωνα με τον Independent.

Ο Ντέιβιντ Λάμι αναλαμβάνει υπουργός Δικαιοσύνης ενώ η Λούσι Πάουελ, επικεφαλής της Βουλής των Κοινοτήτων, και ο υπουργός της Σκωτίας Ίαν Μάρεϊ μαίνουν εκτός της νέας κυβέρνησης.

Ο ανασχηματισμός θεωρήθηκε αναγκαίος μετά την παραίτηση της Ρέινερ, μετά τα στοιχεία που είχε στα χέρια του ο σύμβουλος δεοντολογίας Σερ Λόρι Μάγκνους που έδειχναν ότι είχε παραβιάσει τον υπουργικό κώδικα λόγω της υποπληρωμής του φόρου χαρτοσήμου για το διαμέρισμά της στο Χόουβ του Ανατολικού Σάσεξ, αξίας 800.000 λιρών.

Η Ρέινερ σε επιστολή της προς τον πρωθυπουργό εξέφρασε «βαθιά λύπη για την απόφασή μου να μην ζητήσω πρόσθετη εξειδικευμένη φορολογική συμβουλή» και ανέλαβε την «πλήρη ευθύνη για αυτό το λάθος».

Ο Εργατικός πρωθυπουργός δήλωσε ότι ήταν «πολύ λυπημένος» που η θητεία της στην κυβέρνηση είχε φτάσει στο τέλος της και ότι δεν έτρεφε «τίποτα άλλο παρά θαυμασμό» γι’ αυτήν.