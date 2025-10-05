Η Πολωνία ανακοίνωσε ότι απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη νωρίς την Κυριακή για να προστατέψει τον εναέριο χώρο της αφού η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλο κύμα επιθέσεων από αέρος στην Ουκρανία– με Ουκρανούς αξιωματούχους να αναφέρουν επιθέσεις με πυραύλους και drones στο Λβιβ, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ επίγεια αεράμυνα και συστήματα ραντάρ τέθηκαν στον υψηλότερο βαθμό ετοιμότητας» ανέφερε μέσω Χ η επιχειρησιακή διοίκηση της Πολωνίας.

Οι χώρες- μέλη του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας είναι σε επιφυλακή μετά τις καταρρίψεις που θεωρείται πως ήταν ρωσικά στον εναέριο χώρο της Πολωνίας τον Σεπτέμβριο και θεάσεις drones σε περιοχές της Ευρώπης- περιλαμβανομένων της Κοπεγχάγης και του Μονάχου- που οδήγησαν σε χάος στις αερομεταφορές της Ευρώπης. Το αεροδρόμιο του Βίλνιους, στη Λιθουανία, έκλεισε τη νύχτα για ώρες μετά από αναφορές για αερόστατα που κατευθύνονταν προς αυτό αργά το Σάββατο. Σύμφωνα με το Flightradar24, νωρίς την Κυριακή πολιτικές πτήσεις χρησιμοποιούσαν διαδρομές που κατά κανόνα χρησιμοποιούνται όταν τα πολωνικά αεροδρόμια του Λούμπλιν και του Ρζέζοβ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία ήταν κλειστά.

Το σύνολο της Ουκρανίας ήταν σε κατάσταση επιφυλακής για αεροπορική επιδρομή για ώρες το βράδυ, με την πολεμική της αεροπορία να απευθύνει τις εντονότερες προειδοποιήσεις για επιθέσεις με πυραύλους και drones για το Λβιβ.

Ο Αντρίι Σαντόβι, δήμαρχος του Λβιβ- περίπου 70 χλμ από τα σύνορα με την Πολωνία- είπε ότι τα συστήματα αεράμυνας της πόλης είχαν κινητοποιηθεί για την απόκρουση μιας επίθεσης με drones και μετά μιας πυραυλικής επίθεσης από τη Ρωσία. Νωρίς το πρωί τμήματα της πόλης ήταν χωρίς ρεύμα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν λειτουργούσαν, με τον Σαντόβι να λέει ότι ήταν επικίνδυνο να βγει κανείς στους δρόμους. Επίσης, αργά το Σάββατο μια νυχτερινή επίθεση στη Ζαπορίζια, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, άφησε πίσω έναν νεκρό και εννιά τραυματίες, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ. Σημειώνεται πως περίπου 55 χλμ νοτιοδυτικά της πόλης βρίσκεται ο κατεχόμενος από τους Ρώσους πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, που έχει αποκοπεί από την εξωτερική ηλεκτροδότηση από τις 3 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από Reuters