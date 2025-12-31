Βίαια επεισόδια σημειώθηκαν χθες (30/12) το βράδυ στο Μόλενμπεκ του Βελγίου, μετά τον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων του Μαρόκου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν νεαρούς να εκτοξεύουν πυροτεχνήματα οριζόντια, να βάζουν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και να σκαρφαλώνουν σε οχήματα.

🔴 INFO – #Belgique : À #Molenbeek, des affrontements et des scènes de chaos ont éclaté après la victoire du #Maroc en Coupe d'Afrique, suscitant l'exaspération des habitants et des questions sur le rétablissement de l'ordre public. pic.twitter.com/8zlvDIZ44P — FranceNews24 (@FranceNews24) December 31, 2025

Το Μαρόκο επικράτησε με 3-0 της Ζάμπιας, κατακτώντας την πρώτη θέση στον όμιλό του και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Περίπου 200 άτομα συγκεντρώθηκαν στη συνοικία Étangs Noirs για να πανηγυρίσουν τη νίκη.

Αρχικά το κλίμα ήταν γιορτινό, ωστόσο γρήγορα εκτραχύνθηκε. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, αντικείμενα πυρπολήθηκαν και εκτοξεύτηκαν πυροτεχνήματα ενώ η αστυνομία επενέβη για την αποκατάσταση της τάξης, με τη συνδρομή και αστυνομικών από άλλες περιοχές των Βρυξελλών.

Η ηρεμία επανήλθε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Molenbeek hier soir. Kalachnikov, incendies, intimidations. Officiellement un match de foot. En vrai ? Une démonstration de force de ces voyous qui savent qu’ils ne risquent rien. C’est l’échec de la police et de la justice. Les habitants subissent et le pouvoir regarde ailleurs. pic.twitter.com/0uHY4InySS — Robin de Molenbeek (@robin_molenbeek) December 31, 2025

Ένα άτομο συνελήφθη κατά τη διάρκεια των επεισοδίων ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βρυξελλών ανταποκρίθηκε σε οκτώ περιστατικά υπαίθριων πυρκαγιών σε όλη την περιοχή το ίδιο βράδυ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, το Μαρόκο με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού να βάζει δύο γκολ εκ των οποίων το ένα (ξανά) με ανάποδο «ψαλίδι» επιβεβαίωσε τον τίτλο του μεγάλου φαβορί στο φετινό Κύπελλο Εθνών Αφρικής, φτάνοντας με τρομερή άνεση στο εμφατικό 3-0 επί της Ζάμπια στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου, κατακτώντας την πρώτη θέση του γκρουπ.

(Με πληροφορίες από BrusselsTimes)

