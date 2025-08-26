Ερωτηματικά προκάλεσε η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ με το βλέμμα όλων να πέφτει σε εναν μεγάλο μώλωπα στο δεξί του χέρι. Το μαύρο σημάδι έγινε αντιληπτό κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο, Λι Τζε Μιούνγκ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρούνται τέτοια σημάδια στα χέρια του αμερικανού προέδρου και μάλιστα άλλες φορές είναι καλυμμένες εμφανώς πρόχειρα με μακιγιάζ.

Ως αποτέλεσμα, οι φήμες για την υγεία του Τραμπ φουντώνουν πόσο μάλιστα από όταν έγινε γνωστό οτι πάσχει από φλεβική ανεπάρκεια κάτι για το οποίο καθησύχασε ο προσωπικός του γιατρός λέγοντας οτι είναι συνηθισμένο στην ηλικία του.

Τι απαντά ο Λευκός Οίκος

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, έσπευσε να κατευνάσει τις ανησυχίες, εξηγώντας ότι οι μώλωπες προέρχονται από «συχνές χειραψίες» και την «τακτική λήψη ασπιρίνης» που σχετίζεται με προληπτική αγωγή για την καρδιά. «Είναι κάτι συνηθισμένο και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», διαβεβαίωσε.

Η δήλωση της Λέβιτ έρχεται να επιβεβαιώσει όσα ανέφερε ο προσωπικός γιατρός του προέδρου, σύμφωνα με τον οποίο «οι φωτογραφίες δείχνουν ήπιο ερεθισμό μαλακών ιστών, απολύτως συμβατό με τη λήψη ασπιρίνης και την έντονη χειραψία».

Στο πλευρό του προέδρου έσπευσε και ο πρώην προσωπικός του γιατρός και νυν βουλευτής, Ρόνι Τζάκσον, ο οποίος είχε διατελέσει γιατρός και στις κυβερνήσεις Τζορτζ Μπους και Μπαράκ Ομπάμα. «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πιο υγιής πρόεδρος που είχε ποτέ η χώρα. Τον βλέπω συχνά, παραμένει πνευματικά και σωματικά αιχμηρός», τόνισε.

Τον περασμένο μήνα, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι ο πρόεδρος έχει διαγνωστεί με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια συχνή πάθηση σε άτομα άνω των 70 ετών. Η κατάσταση είχε αποκαλυφθεί όταν ο Τραμπ εμφάνισε ήπιο πρήξιμο στα πόδια και υποβλήθηκε σε διαγνωστικές εξετάσεις. Οι γιατροί τότε απέκλεισαν σοβαρότερα προβλήματα, όπως βαθιά φλεβική θρόμβωση ή αρτηριακή νόσο.