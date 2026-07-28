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Ένα απίστευτο θέαμα σημειώθηκε στις ΗΠΑ με πρωταγωνιστή έναν μαύρο σκίουρο που «εισέβαλε» μέσα στο γήπεδο κατά τη διάρκεια αγώνα μπέιζμπολ μεταξύ των Tigers και των Orioles, προκαλώντας πανικό, αλλά και άφθονο γέλιο. Μια ολόκληρη ομάδα από το προσωπικό προσπαθούσε μάταια να τον φτάσει πριν καταφέρει τελικά να τον πιάσει μετά από πολλή προσπάθεια και έντονο τρέξιμο.

Το μικρό τετράποδο μπήκε στο γήπεδο κάποια στιγμή στα μέσα του αγώνα και έκανε τις βόλτες του. Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, το ζωάκι πλησίασε τον προπονητή των Orioles, Μπακ Μπρίτον, ο οποίος αποφάσισε να μοιραστεί μαζί του λίγους ηλιόσπορους.

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It took the entire Tigers grounds crew and Orioles outfielder Leody Taveras to remove this squirrel from the field



Home plate umpire Bill Miller even asked the crowd for a round of applause for the grounds crew 😂 pic.twitter.com/v1230aOIvj — Jomboy Media (@JomboyMedia) July 28, 2026

Η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος όταν ένας εργαζόμενος κατόρθωσε να ρίξει μια πετσέτα πάνω του και να τον πιάσει.

Ο διαιτητής του αγώνα, Μπιλ Μίλερ, θέλησε να ευχαριστήσει το προσωπικό για την προσπάθειά τους να πιάσουν τον «ακάλεστο επισκέπτη» και είπε:

«Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό του γηπέδου. Ας τους δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα. Σας ευχαριστούμε!»