Ρώσοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές συμμετέχουν στις πρώτες τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι διαπραγματευτές της Ουκρανίας και της Ρωσίας καλούνται να αντιμετωπίσουν το ζωτικό ζήτημα του εδάφους κατά τη διάρκεια των διήμερων συνομιλιών στα ΗΑΕ που ξεκίνησαν την Παρασκευή, σύμφωνα με δηλώσεις και των δύο πλευρών, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις χαλάρωσης των θέσεών τους και συμβιβασμού για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου.

Η Ουκρανία δέχεται αυξανόμενη πίεση από τις ΗΠΑ να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία για τον πόλεμο που ξέσπασε μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, με τη Μόσχα να απαιτεί από το Κίεβο να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς προτού σταματήσει τις εχθροπραξίες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η εδαφική διαμάχη θα αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα του επόμενου γύρου συνομιλιών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Το ζήτημα του Ντονμπάς είναι καθοριστικό. Θα συζητηθεί πώς οι τρεις πλευρές… το βλέπουν αυτό στο Αμπού Ντάμπι σήμερα και αύριο», είπε, απαντώντας σε ερωτήσεις σε μια συνομιλία μέσω WhatsApp με τα μέσα ενημέρωσης, μια μέρα μετά τις συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, τις οποίες και οι δύο ηγέτες χαρακτήρισαν θετικές.

Το Κρεμλίνο επαναλαμβάνει το αίτημα ότι η Ουκρανία πρέπει να αποσυρθεί από το Ντονμπάς για να προχωρήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες



Εν τω μεταξύ, το Κρεμλίνο επανέλαβε το αίτημά του ότι το Κίεβο πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις του από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς για να τερματιστεί ο πόλεμος, δείχνοντας ότι δεν έχει εγκαταλείψει τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του σύμφωνα με το AFP.

«Η θέση της Ρωσίας είναι γνωστή όσον αφορά το γεγονός ότι η Ουκρανία, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, πρέπει να αποχωρήσουν από το έδαφος του Ντονμπάς. Πρέπει να αποσυρθούν από εκεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας: «Αυτή είναι μια πολύ σημαντική προϋπόθεση».

There’s “no hope of achieving a long-term settlement” to the war until Russia’s demands for territory in Ukraine are accepted, Putin’s foreign policy aide, Yuri Ushakov, said after Putin held late-night talks with US envoys Steve Witkoff and Jared Kushner.https://t.co/WHF280cZmB Advertisement January 23, 2026

Οι συνομιλίες στον Κόλπο επρόκειτο να ξεκινήσουν την Παρασκευή το βράδυ, σύμφωνα με έναν βοηθό του Ζελένσκι, και να συνεχιστούν το Σάββατο το πρωί.

Η απαίτηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να παραδώσει η Ουκρανία το 20% της περιοχής του Ντονέτσκ στο Ντονμπάς που εξακολουθεί να κατέχει – περίπου 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα αποδείχθηκε σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη μιας σημαντικής συμφωνίας. Ο Ζελένσκι αρνείται να παραδώσει εδάφη που η Ρωσία δεν κατάφερε να καταλάβει σε τέσσερα χρόνια σκληρών και εξαντλητικών πολεμικών συγκρούσεων.

Πηγή κοντά στο Κρεμλίνο δήλωσε στο Reuters ότι η Μόσχα θεωρεί τη λεγόμενη «φόρμουλα του Άνκορατζ», η οποία, σύμφωνα με τη Μόσχα, συμφωνήθηκε μεταξύ Τραμπ και Πούτιν σε σύνοδο κορυφής τον περασμένο Αύγουστο, ως ένδειξη ότι η Ρωσία ελέγχει όλο το Ντονμπάς και παγώνει τις τρέχουσες γραμμές του μετώπου σε άλλα μέρη της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας.

Το Ντόνετσκ είναι μία από τις τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας που η Μόσχα δήλωσε το 2022 ότι θα προσαρτήσει, μετά από δημοψηφίσματα που απορρίφθηκαν από το Κίεβο και τις δυτικές χώρες ως ψευδή. Οι περισσότερες χώρες αναγνωρίζουν το Ντόνετσκ ως μέρος της Ουκρανίας. Ο Πούτιν λέει ότι το Ντόνετσκ είναι «ιστορικό» ρωσικό έδαφος.

🇺🇦 "It's hard to see how any progress is possible," says our Kyiv correspondent, Gulliver Cragg, commenting the Ukraine peace deal talks set to be held in the UAE 👇 pic.twitter.com/1lhqraHFWl — FRANCE 24 English (@France24_en) January 23, 2026

«Ανοησίες»: Ο Ζελένσκι απορρίπτει την πρόταση του Πούτιν να χρησιμοποιήσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα περιουσιακά στοιχεία

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη στο Νταβός ότι οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι θα είναι οι πρώτες τριμερείς συναντήσεις με τη συμμετοχή απεσταλμένων της Ουκρανίας και της Ρωσίας και μεσολαβητών των ΗΠΑ από την έναρξη του πολέμου.

Πέρυσι, οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας είχαν την πρώτη τους πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση από το 2022, όταν συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Ένας ανώτερος αξιωματικός της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών είχε επίσης συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ρωσίας στο Αμπού Ντάμπι τον Νοέμβριο.

Ο Ρώσος ναύαρχος Ιγκόρ Κοστιούκοφ, επικεφαλής της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, ηγούνταν της ομάδας της Μόσχας στο Αμπού Ντάμπι. Η ουκρανική αντιπροσωπεία θα ηγούνταν από τον Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας του Κιέβου.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι η συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για το Κίεβο ήταν έτοιμη και ότι περίμενε μόνο τον Τραμπ για να καθοριστεί η συγκεκριμένη ημερομηνία και ο τόπος υπογραφής της.

Η Ουκρανία έχει ζητήσει ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας από τους δυτικούς συμμάχους της σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, προκειμένου να αποτρέψει τη Ρωσία, η οποία δεν έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τερματισμό του πολέμου, από το να εισβάλει ξανά.

Από την πλευρά της, η Ρωσία έχει προτείνει την ιδέα να χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ύψους σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν παγώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να χρηματοδοτήσει την ανάκαμψη των εδαφών που κατέχει η Ρωσία στην Ουκρανία. Η Ουκρανία, με την υποστήριξη των ευρωπαίων συμμάχων της, απαιτεί από τη Ρωσία να της καταβάλει αποζημιώσεις.

Όταν ρωτήθηκε για την πρόταση της Ρωσίας, ο Ζελένσκι την απέρριψε ως «ανοησία». Πρόσθεσε: «Φυσικά, θα αγωνιστούμε (για να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία) και είναι απολύτως δίκαιο όσον αφορά τη χρήση όλων των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων (από την Ουκρανία)».

Η Ουκρανία βιώνει τον πιο σκληρό χειμώνα του πολέμου, καθώς η Ρωσία επιτίθεται με βαριά πυραύλους και drones στις ενεργειακές υποδομές της. Με θερμοκρασίες πολύ κάτω από το μηδέν, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις έχουν υποστεί μακρές διακοπές ρεύματος και έχουν μείνει χωρίς θέρμανση.

Η Ουκρανία επικαλείται τις κλιμακούμενες επιθέσεις της Ρωσίας στο ενεργειακό της δίκτυο ως απόδειξη ότι ο Πούτιν δεν έχει πραγματικό ενδιαφέρον για την ειρήνη.

Η Ρωσία δηλώνει ότι επιθυμεί μια διπλωματική λύση, αλλά θα συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξη των στόχων της με στρατιωτικά μέσα, όσο μια διαπραγματευτική λύση παραμένει ακατόρθωτη.

Με πληροφορίες από Reuters, BBC, Guardian