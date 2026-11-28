Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κίνα ανακοίνωσε τον εντοπισμό δύο μεγάλων κοιτασμάτων χρυσού, του Dadonggou και του Wangu, η συνολική θεωρητική αξία των οποίων προσεγγίζει τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα κοιτάσματα αυτά περιέχουν συνολικά πάνω από 2.400 τόνους χρυσού, αν και η τελική ποσότητα που μπορεί να εξορυχθεί με κέρδος παραμένει υπό διερεύνηση.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αξία των κοιτασμάτων αποτελεί εκτίμηση για το σύνολο του χρυσού στο πέτρωμα και όχι για το τελικό προϊόν της εξόρυξης.

Παράλληλα, εκφράζονται επιφυλάξεις για τις κινεζικές μεθόδους υπολογισμού, καθώς τα διεθνή πρότυπα απαιτούν ανεξάρτητη επαλήθευση πριν επιβεβαιωθούν τα αποθέματα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τα δύο μεγαλύτερα κοιτάσματα χρυσού που έχει ανακοινώσει η Κίνα έχουν θεωρητική αξία κοντά στα 300 δισ. δολάρια με τις τιμές του Νοεμβρίου 2026. Πρόκειται για το Dadonggou στην επαρχία Λιαονίνγκ και το Wangu στην επαρχία Χουνάν, σύμφωνα με ανάλυση του ScienceAlert που δημοσιεύθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2026. Το ποσό αφορά όλο τον χρυσό που περιέχει το πέτρωμα, όχι όσο μπορεί πραγματικά να εξορυχθεί.

Για να φανεί το μέγεθος: αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, τα δύο κοιτάσματα μαζί περιέχουν πάνω από 2.400 τόνους χρυσού. Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας, η κεντρική τράπεζα της χώρας, είχε στα επίσημα αποθέματά της περίπου 2.387 τόνους τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με το Kitco.

Advertisement

Advertisement

Πόσο χρυσό έχει το Dadonggou;

Το Dadonggou έχει 1.444 τόνους χρυσού, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Φυσικών Πόρων, που το ανακοίνωσε τον Νοέμβριο του 2025. Ο χρυσός βρίσκεται μέσα σε 2,586 δισ. τόνους μεταλλεύματος. Είναι το μεγαλύτερο μεμονωμένο κοίτασμα χρυσού που έχει βρεθεί στην Κίνα από το 1949.

Η τιμή του χρυσού ήταν περίπου 3.550 δολάρια ανά ουγγιά στα τέλη Νοεμβρίου 2026. Με αυτή την τιμή, η ακαθάριστη αξία του κοιτάσματος φτάνει τα 165 δισ. δολάρια. Ο υπολογισμός είναι απλός: τόνοι χρυσού επί την τρέχουσα τιμή.

Ο χρυσός που είχαν αφήσει στην άκρη

Η ιστορία του Dadonggou έχει μια ειρωνεία. Ίχνη χρυσού στην περιοχή είχαν βρεθεί ήδη τη δεκαετία του 1980, αλλά ήταν διάσπαρτα και κρίθηκαν ασύμφορα. Κανείς δεν συνειδητοποίησε τότε ότι ανήκαν σε μια ενιαία ζώνη μεταλλοφορίας μήκους περίπου 3.000 μέτρων και πλάτους 1.500 μέτρων.

Στον τελευταίο γύρο γεωτρήσεων, κάθε γεώτρηση βρήκε χρυσό. Το κοίτασμα έχει περάσει αξιολόγηση οικονομικής βιωσιμότητας. Θεωρείται κατάλληλο για επιφανειακή εξόρυξη, δηλαδή σε ανοιχτό ορυχείο και όχι σε στοές.

Γιατί δεν τον έβρισκαν: η νέα μελέτη

Μια μελέτη του 2026 στο περιοδικό Ore Geology Reviews εξηγεί γιατί το κοίτασμα ξέφευγε τόσο καιρό. Επικεφαλής ήταν ο Du Jia, μηχανικός πόρων στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πεκίνου. Η ομάδα ανέλυσε αρχεία από περισσότερες από 200 γεωτρήσεις, έκανε παρατηρήσεις πεδίου και εξέτασε στο μικροσκόπιο κρυστάλλους χαλαζία από το πέτρωμα.

Στην περιοχή, ο χρυσός βρίσκεται συνήθως σε φλέβες χαλαζία με απότομη κλίση, και εκεί ψάχνουν οι γεωλόγοι. Στο Dadonggou όμως ο χρυσός απλώνεται σε σχεδόν οριζόντιες ζώνες μέσα σε φυλλίτη, ένα λεπτόκοκκο μεταμορφωμένο πέτρωμα που μοιάζει με σχιστόλιθο.

Advertisement

Κατά τους ερευνητές, ο χρυσός σχηματίστηκε κυρίως στο Πρώιμο Κρητιδικό, όταν ο φλοιός της Γης στην περιοχή πέρασε από τη συμπίεση στο τέντωμα. Ρευστά από τα βαθιά στρώματα του φλοιού, σε θερμοκρασίες περίπου 250 έως 350 βαθμών Κελσίου, ανέβηκαν μέσα από ρήγματα χαμηλής κλίσης. Εκεί άφησαν τον χρυσό στα αδύναμα επίπεδα του πετρώματος. Ο χρυσός «δεν σχηματίστηκε σε ένα μόνο γεγονός», γράφουν.

Η πρακτική σημασία είναι ότι το Dadonggou μάλλον δεν είναι μοναδικό. Οι ερευνητές προτείνουν να ψαχτούν πρώτα περιοχές με την ίδια γεωλογία γύρω από το μεταμορφικό σύμπλεγμα Liaonan. Εκεί ίσως κρύβονται κοιτάσματα που έχουν προσπεραστεί.

Γιατί ο χρυσός δεν βγαίνει όλος;

Το Dadonggou είναι κοίτασμα χαμηλής περιεκτικότητας: κατά μέσο όρο 0,56 γραμμάρια χρυσού ανά τόνο πετρώματος, με διακύμανση από 0,3 έως 1 γραμμάριο. Για ένα γραμμάριο χρυσού χρειάζεται επεξεργασία σχεδόν δύο τόνων βράχου.

Advertisement

Ο αριθμός μοιάζει μικρός, αλλά είναι περίπου 140 φορές υψηλότερος από τη μέση περιεκτικότητα του φλοιού της Γης, που είναι περίπου 0,004 γραμμάρια ανά τόνο. Γι’ αυτό ένα τέτοιο κοίτασμα μπορεί να είναι κερδοφόρο, αν η εξόρυξη γίνει σε τεράστια κλίμακα.

Οι πρώτες δοκιμές επεξεργασίας ανέκτησαν από 65% έως 91% του χρυσού. Ένα μέρος του χάνεται, και το κόστος εξόρυξης αφαιρείται από την αξία. Τα 300 δισ. είναι νούμερο «στο χαρτί» και όχι κέρδος.

Πόσο σίγουρο είναι το Wangu;

Το Wangu βρίσκεται στην κομητεία Pingjiang της Χουνάν και το ανακοίνωσε τον Νοέμβριο του 2024 το Γεωλογικό Γραφείο της επαρχίας. Οι γεωλόγοι εντόπισαν πάνω από 40 φλέβες χρυσού και περίπου 300 τόνους χρυσού ως τα 2.000 μέτρα βάθος. Με τρισδιάστατα υπολογιστικά μοντέλα, εκτιμούν ότι ως τα 3.000 μέτρα ο χρυσός ξεπερνά τους 1.000 τόνους.

Advertisement

Σε αντίθεση με το Dadonggou, εδώ ορισμένα δείγματα είναι εξαιρετικά πλούσια: η υψηλότερη περιεκτικότητα έφτασε τα 138 γραμμάρια ανά τόνο. «Σε πολλούς πυρήνες γεωτρήσεων φαινόταν χρυσός με γυμνό μάτι», είχε πει ο ειδικός σε κοιτάσματα Chen Rulin.

Το 2024 η αξία του είχε υπολογιστεί σε περίπου 600 δισ. γιουάν, δηλαδή 83 δισ. δολάρια. Με τις τιμές του Νοεμβρίου 2026, οι 1.000 τόνοι αντιστοιχούν σε περίπου 114 δισ. δολάρια.

Οι ειδικοί που δεν πείθονται

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού αντιμετώπισε με επιφύλαξη την ανακοίνωση για το Wangu. Ο John Reade, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής αγοράς του Συμβουλίου, χαρακτήρισε τον αριθμό των 1.000 τόνων «φιλόδοξο», σύμφωνα με το Mining.com. Θεώρησε πιο λογικό το νούμερο των 300 τόνων.

Advertisement

Ο Reade σημείωσε ότι τα κινεζικά πρότυπα αναφοράς κοιτασμάτων δεν ταυτίζονται με τα διεθνή, όπως το καναδικό NI 43-101 ή το αυστραλιανό JORC, γι’ αυτό χρειάζεται ανεξάρτητη επαλήθευση. Πρόσθεσε ότι κοιτάσματα σε βάθος 2.000 με 3.000 μέτρων αξιοποιούνται δύσκολα, και ότι ακόμη κι ένα επιβεβαιωμένο κοίτασμα θα χρειαζόταν χρόνια μέχρι να παράγει. Ένα ορυχείο 15 έως 30 τόνων τον χρόνο θα κάλυπτε περίπου το 1% της παγκόσμιας προσφοράς.

Advertisement

Είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα χρυσού στον κόσμο;

Όχι ακόμη, τουλάχιστον όχι σε όλες τις μετρήσεις. Σύμφωνα με το ScienceAlert, το κοίτασμα Kerr-Sulphurets-Mitchell στον Καναδά εκτιμάται σε 4.790 τόνους και το Pebble στις ΗΠΑ σε 3.310 τόνους.

Το ορυχείο South Deep στη Νότια Αφρική είχε το 2022 περίπου 930 μετρικούς τόνους επιβεβαιωμένων αποθεμάτων. Ήταν τα μεγαλύτερα γνωστά αποθέματα χρυσού που απέμεναν στο έδαφος, σύμφωνα με το Live Science. Αν επιβεβαιωθεί η εκτίμηση για τα βαθύτερα στρώματα του Wangu, θα το ξεπεράσει. Η σύγκριση εξαρτάται πάντα από το αν μετράμε εκτιμώμενο χρυσό στο έδαφος ή επιβεβαιωμένο χρυσό που βγαίνει με κέρδος.

Τι σημαίνει για την Κίνα;

Η Κίνα αγοράζει συστηματικά χρυσό. Σύμφωνα με το Kitco, η κεντρική της τράπεζα πρόσθεσε 20,2 τόνους μόνο τον Αύγουστο του 2026, την 22η συνεχόμενη μηνιαία αύξηση. Η παγκόσμια παραγωγή χρυσού από ορυχεία έφτασε σε ρεκόρ το 2025. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού εκτιμά ότι θα σταθεροποιηθεί τα επόμενα χρόνια.

Advertisement

Τα δύο κοιτάσματα δεν είναι τα μόνα. Τον Δεκέμβριο του 2025 η Κίνα ανακοίνωσε και υποθαλάσσιο κοίτασμα χρυσού στα ανοιχτά της επαρχίας Σαντόνγκ, χωρίς να δώσει στοιχεία για το μέγεθός του.

Πηγές