Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι η έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς την Ουκρανία και τη Ρωσία να σταματήσουν στα σημερινά μέτωπα είναι «ένας καλός συμβιβασμός».

Αλλά ο Ζελένσκι , ο οποίος επισκέπτεται τις σκανδιναβικές χώρες, δήλωσε ότι αμφιβάλλει για το αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα το υποστηρίξει.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ανέβαλε τα σχέδια για μια σύνοδο κορυφής στην Βουδαπέστη με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, στην οποία θα συζητούσαν το ενδεχόμενο να μπει ένα τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία, κάνοντας μάλιστα λόγο για «χάσιμο χρόνου».

Στο μεταξύ, το βράδυ της Τρίτης (21/10) ο στρατός της Ουκρανίας έπληξε με πυραύλους Storm Shadow Χημικό εργοστάσιο της Ρωσίας στο Μπριάνσκ και η Μόσχα απάντησε με επίθεση στο Κίεβο.