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Το επίμαχο υλικό στάλθηκε σε μέσα ενημέρωσης για την προώθηση δοκιμίου που αφορά την προσωπική της ιστορία και την πρόσφατη δικαστική της περιπέτεια.

Ο εκδοτικός οίκος ζήτησε συγγνώμη για την επικοινωνιακή διαχείριση, αρνούμενος ωστόσο ότι διένειμε πορνογραφικό περιεχόμενο ή εικόνες βιασμού.

Η Πελικό καταγγέλλει την εμπορική εκμετάλλευση της ιδιωτικής της ζωής και την αμφισβήτηση της ιδιότητάς της ως θύματος μέσω του συγκεκριμένου βιβλίου.

Η νομική της ομάδα προετοιμάζει προσφυγή για παραβίαση της ιδιωτικότητας και προσβολή της αξιοπρέπειάς της, επιδιώκοντας την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της.

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«Είμαι βαθιά σοκαρισμένη που εικόνες από το πιο προσωπικό κομμάτι της ιδιωτικής μου ζωής εκτίθενται και εκμεταλλεύονται για εμπορικούς σκοπούς», δήλωσε η Zιζέλ Πελικό στον τηλεοπτικό σταθμό BFM TV, η οποία θα προσφύγει στο Δικαστήριο κατά ενός εκδοτικού οίκου ο οποίος προχώρησε, χωρίς τη συγκατάθεσή της, στη δημοσιοποίηση προσωπικών φωτογραφιών και βίντεο, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προώθησης βιβλίου.

Μήνυση της Ζιζέλ Πελικό σε εκδοτικό οίκο μετά τη δημοσιοποίηση προσωπικών της φωτογραφιών

Προκειμένου να προωθήσει τη δοκίμιο “Emprises, les impasses d’une success story”, ο εκδοτικός οίκος Tinbad έστειλε, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Canard enchaîné, σε ορισμένα ΜΜΕ φωτογραφίες και βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου της Ζιζέλ Πελικό, που είχε τραβήξει και γυρίσει ο πρώην σύζυγός της, ο οποίος καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2024 σε 20 χρόνια κάθειρξη, στην Αβινιόν, στη νότια Γαλλία, έπειτα από μια δίκη που προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση.

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Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) δεν έχει λάβει ούτε το συγκεκριμένο δοκίμιο, το οποίο υπογράφει η ψυχαναλύτρια Σαμπίν Προκορίς, ούτε το σχετικό προωθητικό υλικό.

🔴 DOCUMENT BFMTV "Je ne laisserai personne reprendre ma dignité et ma liberté": Gisèle Pelicot va saisir la justice après la diffusion de photos intimes par une maison d’édition https://t.co/CEyEoYGoJV November 23, 2026

Σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσίευσε στον ιστότοπό του, ο εκδοτικός οίκος Tinbad ζητάει συγγνώμη, εκφράζει τη λύπη του για μια «ατυχή επικοινωνιακή διαχείριση», αλλά υποστηρίζει ότι δεν διαβιβάστηκε στον Τύπο «καμία εικόνα βιασμού ούτε κάποιο βίντεο πορνογραφικού χαρακτήρα», χωρίς ωστόσο να διαψεύδει την αποστολή γυμνών φωτογραφιών.

Ωστόσο η Πελικό εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή της για την υπόθεση, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να πληγεί εκ νέου η αξιοπρέπεια και η ελευθερία που αγωνίστηκε να ανακτήσει μετά την τραυματική εμπειρία που βίωσε. Σε δήλωσή της στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, χαρακτήρισε τις ενέργειες του εκδοτικού οίκου μια νέα μορφή βίας εις βάρος της.

Όπως ανέφερε, αισθάνεται βαθιά προσβεβλημένη από το γεγονός ότι εικόνες που αποτυπώνουν εξαιρετικά προσωπικές στιγμές της ζωής της εκτίθενται δημόσια και αξιοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν αποδέχεται τη μετατροπή της ιδιωτικής της ζωής σε μέσο διαφημιστικής προβολής.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντίδρασή της και απέναντι στο περιεχόμενο του βιβλίου, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, περιλαμβάνει περιγραφές σκηνών βιασμού που την αφορούν και παρουσιάζει μια εκδοχή της ζωής της την οποία αδυνατεί να αποδεχθεί. Η Πελικό υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την αλλοίωση της προσωπικής της ιστορίας με τρόπο που αφήνει υπόνοιες ότι είχε οποιαδήποτε συμμετοχή ή συνενοχή στους βιασμούς που υπέστη.

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«Σήμερα βρίσκομαι για ακόμη μία φορά ταπεινωμένη, εκτεθειμένη και πληγωμένη. Σαν να μην ήταν αρκετή η δοκιμασία της δίκης», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον αντίκτυπο που έχουν στην ίδια οι πρόσφατες εξελίξεις.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της, Κριστόφ Μπιγκό, γνωστοποίησε ότι η νομική ομάδα της πρόκειται να κινηθεί δικαστικά, κάνοντας λόγο για δύο διακριτές μορφές προσβολής των δικαιωμάτων της εντολέως του. Η πρώτη αφορά την αποστολή προσωπικών φωτογραφιών και βίντεο σε μέσα ενημέρωσης χωρίς την άδειά της, στο πλαίσιο μιας εμπορικής εκστρατείας προώθησης, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με την έκδοση ενός βιβλίου που, όπως υποστηρίζει, αμφισβητεί την ιδιότητά της ως θύματος.

Gisèle Pelicot va saisir la justice après la diffusion de photos intimes par une maison d’édition https://t.co/GrKcH22jIM Advertisement November 23, 2026

Ο ίδιος σημείωσε ότι η Πελικό έχει συγκλονιστεί από όσα έχουν συμβεί, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση έχει προκαλέσει σημαντική αναστάτωση και στην οικογένειά της. Παράλληλα, έκανε λόγο για κατάφωρη παραβίαση του νόμου και για συμπεριφορές που καταδεικνύουν την απουσία στοιχειωδών ηθικών ορίων.

Η Ζιζέλ Πελικό διαμηνύει ότι είναι αποφασισμένη να αξιοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να στραφεί κατά του εκδοτικού οίκου Tinbad και της συγγραφέα, υπερασπιζόμενη την ιδιωτικότητά της, τα δικαιώματά της και την αξιοπρέπειά της.

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