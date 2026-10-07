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Μια μοναδική παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 30 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή τριάντα ηθοποιών και δημοσίων προσώπων από τον διεθνή χώρο.

Η παραγωγή αξιοποιεί μαρτυρίες από την υπόθεση του Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος καταδικάστηκε για τον βιασμό της συζύγου του επί μία δεκαετία.

Το έργο, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με δημοσιογράφους και φεμινιστικές οργανώσεις, θα μεταδοθεί παράλληλα μέσω διαδικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο.

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Μια θεατρική παράσταση εμπνευσμένη από την υπόθεση που συγκλόνισε τη κοινή γνώμη σε παγκόσμιο επίπεδο, η δίκη της Ζιζέλ Πελικό, έρχεται στο Λονδίνο, με έναν εντυπωσιακό θίασο που αποτελείται από τις Ρόζι Ο’Ντόνελ, Αντζόα Αντό, Τζούλι Χέμοντσαλγκ, και Τάμζιν Ο’Τουέιτ.

Η παραγωγή, με τίτλο «The Pelicot Trial», δημιουργήθηκε από τον Ελβετό σκηνοθέτη και θεατρικό συγγραφέα Μιλό Ράου. Το έργο βασίζεται σε μαρτυρίες και στοιχεία από την ίδια τη δίκη, καθώς και σε αστυνομικά αρχεία και ψυχιατρικές εκθέσεις τα οποία αφορούν τους 51 άνδρες οι οποίοι οδηγήθηκαν στο εδώλιο.

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Η παράσταση στο Λονδίνο θα πραγματοποιηθεί ως μία και μοναδική εκδήλωση, με τη συμμετοχή συνολικά 30 συντελεστών.

Επίσης, συμμετέχουν η Ολίβια Γουίλιαμς, ο Κάντιφ Κίρβαν, η Σάρον Ντάνκαν-Μπρούστερ, η Λορέιν Άσμπερν, ο Τζόρνταν Στίβενς, ο Λίο Μπιλ, η Τζούλιετ Στίβενσον και ο Σάμιουελ Γουέστ. Περισσότερα ονόματα από τον θίασο αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο πρώην σύζυγος της Ζιζέλ Πελικό, Ντομινίκ Πελικό, καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης καθώς αποδείχθηκε ότι νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του, ενώ παράλληλα επέτρεπε σε άλλους άνδρες να τη βιάζουν όσο εκείνη βρισκόταν αναίσθητη.

Η κακοποίηση διήρκεσε σχεδόν μία δεκαετία. Η 73χρονη Πελικό παραιτήθηκε από το δικαίωμά της στην ανωνυμία ως επιζήσασα σεξουαλικής κακοποίησης, επιλέγοντας να δημοσιοποιήσει την υπόθεσή της. Όπως έχει δηλώσει, η ντροπή θα πρέπει να βαραίνει τους δράστες και όχι την ίδια.

Rosie O’Donnell and Julie Hesmondhalgh to appear in play about Gisele Pelicot case https://t.co/Ml2ApBPEUq Advertisement October 6, 2026

Το θεατρικό έργο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με δημοσιογράφους και τοπικές φεμινιστικές οργανώσεις στη Γαλλία, ενώ έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βιέννης.

Έκτοτε, η παράσταση έχει ταξιδέψει σε πολλές πόλεις, μεταξύ των οποίων η Αβινιόν, η Νέα Υόρκη, η Λισαβόνα, το Μιλάνο και το Μπέργκεν, αλλά το έργο ανεβαίνει με διαφορετικό θίασο σε κάθε μία από αυτές.

Η παράσταση θα μεταδοθεί παράλληλα και μέσω live streaming σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

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Το «The Pelicot Trial» θα παρουσιαστεί στο London County Hall τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από The Independent

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