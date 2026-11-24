Η Τζένη Μπαλατσινού, η Δήμητρα Κολοτούρα από τη Zeus+Δione και η Βίκυ Καγιά.

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Το νέο γούρι αντλεί έμπνευση από τα παραδοσιακά τριγωνικά και τετράγωνα φυλαχτά που προσέφεραν προστασία και τύχη.

Ο οίκος μετατρέπει την παράδοση σε κόσμημα, χρησιμοποιώντας επιχρυσωμένο ή επάργυρο ορείχαλκο με ανάγλυφη υφή και ημιπολύτιμες πέτρες.

Η εκδήλωση περιλάμβανε ομιλία για την ιστορία του φυλαχτού και ένα εργαστήριο βιώσιμης κατασκευής χριστουγεννιάτικων στολιδιών από υφάσματα προηγούμενων συλλογών.

Η συλλογή, η οποία περιλαμβάνει μενταγιόν, σκουλαρίκια και βραχιόλια, διατίθεται ήδη στα φυσικά καταστήματα του brand και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του.

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Πιστή στο καθιερωμένο ραντεβού της, η Zeus+Δione υποδέχθηκε για μία ακόμα χρονιά εκλεκτούς καλεσμένους και λάτρεις του διεθνούς ελληνικού brand στο GB Corner Gifts & Flavors του ξενοδοχείου Grande Bretagne, με αφορμή την παρουσίαση της συλλογής Lucky Charm 2027, “Fylachto” – ένα Γούρι εμπνευσμένο από το παραδοσιακό τριγωνικό και τετραγωνισμένο φυλαχτό – έθιμο αιώνων, που κουβαλάει κανείς για προστασία, ιδωμένο με καινούργια ματιά.

H Τζένη Μπαλατσινού και η Βίκυ Καγιά.

Διαχρονικά, οι άνθρωποι έφτιαχναν μικρά αντικείμενα που φοριούνται πάνω στο σώμα, για να κρατούν κοντά τους την ελπίδα για υγεία και καλή τύχη. Μέσα στους αιώνες, το φυλαχτό πήρε πολλές μορφές. Στη χριστιανική παράδοση διαμορφώθηκε ως ένα μικρό, χειροποίητο, κεντημένο μαξιλαράκι από μετάξι, βελούδο ή σατέν, με λεπτομέρειες από μεταλλική κλωστή, σε τρίγωνο ή τετράγωνο σχήμα.

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Η Έμη Λιβανίου με την κόρη της, Αλεξάνδρα.

Το τρίγωνο θύμιζε ασπίδα ή αιχμή βέλους και, κατά τη λαϊκή δοξασία, έδιωχνε το κακό μάτι και κάθε αρνητική ενέργεια. Το τετράγωνο, σύμβολο της Γης και των τεσσάρων σημείων του ορίζοντα, πρόσφερε σταθερότητα και προστασία από κάθε κατεύθυνση. Μέσα του ράβονταν βότανα ή κάτι αρωματικό. Δεν ανοιγόταν ποτέ, για να διατηρήσει τη δύναμή του. Στερεωνόταν με μια παραμάνα, όπου μπορούσε να προστεθεί κι ένα γαλάζιο ματάκι, ένας σταυρός, ένα λουλουδάκι ή ένα μικρό νόμισμα, το καθένα με τη δική του σημασία.

Η Μαρία Μπεκατώρου.

Ακόμη και η μικρή φούντα που κρεμόταν από κάτω είχε τον ρόλο της, αφού με την κίνησή της έδιωχνε κάθε τι ανεπιθύμητο. Το καρφίτσωναν στα ρουχαλάκια και στην κούνια των μωρών, αλλά και στο εσωτερικό των ρούχων όποιου ζητούσε προστασία.

Η Κατερίνα Παναγοπούλου, η Δήμητρα Κολοτούρα και η Κατερίνα Ευαγγελάτου

Zeus+Δione: Ένα φυλαχτό με νοσταλγική διάθεση

Για το 2027, η Zeus+Δione, φέρνει το φυλαχτό στο σήμερα και μετατρέπει την παράδοση σε κόσμημα. Παραμένουν τα γνώριμα σχήματα, το τρίγωνο και το τετράγωνο, με το χαρακτηριστικό κυματοειδές τους περίγραμμα.

Η Κατερίνα Γκαγκάκη και η Δήμητρα Κολοτούρα.

Το κεντημένο ύφασμα δίνει τη θέση του σε επιχρυσωμένο ή επάργυρο ορείχαλκο, με ανάγλυφη επιφάνεια που θυμίζει την υφή του παραδοσιακού μαξιλαριού. Στο κέντρο, μια μικρή ημιπολύτιμη πέτρα σε σχήμα αστεριού αντανακλά το φως, ενώ από κάτω μια λεπτή φούντα ακολουθεί κάθε κίνηση.

Η Εύα Αντωνοπούλου.

Στη ζεστή εορταστική ατμόσφαιρα, η αρχαιολόγος Άννα Βλαχάκη μοιράστηκε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την ιστορία του φυλαχτού από την αρχαιότητα, ενώ καθ’όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Zeus+Δione artisan δημιούργησε για όλους τους καλεσμένους χριστουγεννιάτικα στολίδια χρησιμοποιώντας υφάσματα από προηγούμενες συλλογές του οίκου, σε ένα bespoke sustainability workshop.

Η Σίσσυ Φειδά.

Η συλλογή “Fylachto” Lucky Charm 2027 περιλαμβάνει μενταγιόν συνδυασμένο με κοντή ή μακριά αλυσίδα, κρεμαστά σκουλαρίκια, και βραχιόλι με λεπτή αλυσίδα ή κορδόνι και είναι διαθέσιμη στο zeusndione.com, στο flagship store της Zeus+Δione (Βουκουρεστίου 6), στο GB Corner Gifts & Flavors του Hotel Grande Bretagne και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης (Φωτογραφίες: Studio Panoulis).