Η τρέχουσα σεζόν να μην έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο για τον ΑΝΤ1 και την λαβωμένη εικόνα του καναλιού προφανώς δεν μπορεί να σώσει ο Πέτρος Κουσουλός και ο Αντώνης Κανάκης που φέρνουν σταθερα πρωτιές. Το κανάλι του Αμαρουσίου αντιμετωπίζει απώλειες σε όλες ανεξαιρέτως τις ζώνες -από τα πρωινά μαγκαζίνο και τα μεσημεριανά τηλεπαιχνίδια μέχρι τα δελτία ειδήσεων και τις σειρές της prime time, ειδικά στο «εμπορικό» κοινό 18-54.

Γι’ αυτόν τον λόγο οι ιθύνοντες του ΑΝΤ1 έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιες μικρές διορθωτικές κινήσεις: Από την αλλαγή αρχισυνταξίας στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη, την απομάκρυνση του Σταύρου Μπαλάσκα από το πλατό του Γιώργου Λιάγκα, μέχρι την προσθήκη celebrities στο τηλεπαιχνίδι 5Χ5 και την εσπευσμένη επιστροφή του Γιάννη Κουκουράκη στο Grand Hotel.

Μετά τα μέσα της σεζόν, αναμένεται ότι οι αλλαγές αυτές στον ΑΝΤ1 θα είναι πιο εκτεταμένες, και γι’ αυτόν τον λόγο ο σταθμός βγάζει πάλι από το συρτάρι το πολύπαθο -και πολυδάπανο- show Your face sounds familiar αλλά και το «Κάτι ψήνεται» που έχει ήδη περάσει από τον Alpha και τον ΣΚΑΪ.

Ο ΑΝΤ1 αναζητά τη διάδοχο της Μπεκατώρου;

Μέχρι στιγμής, πηγές από τον ΑΝΤ1 αναφέρουν πως κανένα από τα δύο project δεν έχει πάρει επίσημα το πράσινο φως, γι’ αυτόν τον λόγο κιόλας δεν έχουν μπει σε διαδικασία αναζήτησης παρουσιαστών. Και ενώ το «Κάτι ψήνεται» μπορεί να βγει στον αέρα και χωρίς παρουσιαστή, στο YFSF η Μαρία Μπεκατώρου είχε ανεβάσει τόσο ψηλά τον πήχη που πρέπει να βρεθεί ένα πρόσωπο εξίσου χαρισματικό- το ίδιο ισχύει και για την κριτική επιτροπή.

Εξάλλου δεν είναι λίγες οι φορές που έχει ακουστεί γι’ αυτή τη θέση το όνομα της Μπέττυς Μαγγίρα, η οποία ανήκει στο δυναμικό του ραδιοφώνου του Ομίλου, ενώ υπάρχει ακόμα αναξιοποίητη η Κατερίνα Καραβάτου, που πολλοί πιστεύουν όμως ότι θα ταίριαζε πολύ και στο «Κάτι Ψήνεται».

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με την Κατερίνα Καραβάτου το 2013.

Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, αφού την τελευταία εκδοχή του μαγειρικού ριάλιτι είχε παρουσιάσει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στον ΣΚΑΪ. Οι δυο γυναίκες είχαν παρουσιάσει επίσης σε διαφορετικές σεζόν το My Style Rocks και είχαν μια -δύσκολη, από πολλές απόψεις- συνεργασία στην εκπομπή «Μες στην καλή χαρά» του Alpha μετά την αποχώρηση της Ναταλίας Γερμανού.