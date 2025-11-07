Η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι στα γυρίσματα της ταινίας (Instagram/itendswithusmovie)

Σε νέο της άρθρο η αμερικανική ιστοσελίδα Page Six αναφέρεται σε μια σημαντική εξέλιξη στη σκληρή νομική διαμάχη που αφορά την ηθοποιό Μπλέικ Λάιβλι με τον συμπρωταγωνιστή και σκηνοθέτη της ταινίας It Ends With Us, Τζάστιν Μπαλντόνι.

Συνολική Απαίτηση: Η 38χρονη Μπλέικ Λάιβλι ζητάει τουλάχιστον 161 εκατομμύρια δολάρια από τον Μπαλντόνι εξαιτίας μιας συνεχιζόμενης «εκστρατείας δυσφήμισης» και αντιποίνων, αφότου τον κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση στα γυρίσματα της ταινίας. Η νομική της κατάθεση αναλύει τις απώλειες σε τρεις κύριες κατηγορίες.

Αρχικά, η ηθοποιός ισχυρίζεται ότι έχει υποστεί απώλεια κέρδους 56,2 εκατομμύριων δολαρίων που αφορά σε παρελθόντα και μελλοντικά έσοδα από την υποκριτική, την παραγωγή, τις δημόσιες ομιλίες και τις διαφημιστικές συμφωνίες.

Η Λάιβλι ζητάει άλλα 71 εκατομμύρια δολάρια για απώλεια εσόδων από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων 49 εκατομμυρίων δολαρίων για τη μάρκα ομορφιάς της (Blake Brown) και 22 εκατομμυρίων δολαρίων για την εταιρεία ποτών της (Betty Buzz/Betty Booze).

Άλλα 34 εκατομμύρια δολάρια αποδίδονται σε βλάβη της φήμης της, επικαλούμενη 65 εκατομμύρια αρνητικές διαδικτυακές εντυπώσεις (impressions) που δημιουργήθηκαν στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αν και τα παραπάνω ποσά ακούγονται εξωπραγματικά, νομικοί εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι αυτές οι απαιτήσεις είναι τόσο υψηλές προκειμένου να πιέσουν την αντίδικη πλευρά να καταλήξει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Η κίνηση του Μπαλντόνι που δεν περίμενε ούτε η Λάιβλι

Παρόλα αυτά, η παραπάνω αξίωση αποτελεί μέρος της αγωγής της Λάιβλι εναντίον του Μπαλντόνι και των παραγωγών της ταινίας. Σε μια πρόσφατη εξέλιξη, η ξεχωριστή αγωγή του Μπαλντόνι για συκοφαντική δυσφήμιση ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της Λάιβλι απορρίφθηκε οριστικά.

Η Μπλέικ Λάιβλι ανάμεσα στον Χιου Τζάκμαν και τον σύζυγό της, Ράιαν Ρέινολντς στην πρεμιέρα της ταινίας στη Νέα Υόρκη τον Αύγουστο του 2024. Κατά τη διάρκεια της προωθητικής καμπάνιας του φιλμ η ίδια δεν δέχτηκε ποτέ να ποζάρει δίπλα στον Τζάστιν Μπαλντόνι.

Η εκδίκαση της αγωγής που έχει καταθέσει η Λάιβλι έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2026. Η κατάθεσή της περιλαμβάνει μια μεγάλη λίστα πιθανών μαρτύρων υπεράσπισης, μεταξύ των οποίων διασημότητες όπως οι Τέιλορ Σουίφτ, Έμιλι Μπλαντ, Τζίτζι Χαντίντ και Χιου Τζάκμαν.