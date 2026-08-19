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Η Χάιντι Κλουμ μοιράστηκε στα social media ένα νέο βίντεο από τις διακοπές της, στο οποίο χορεύει αισθησιακά μέσα σε πισίνα, έχοντας στο φόντο εντυπωσιακή θέα προς τη θάλασσα.

Η 53χρονη παρουσιάστρια και μοντέλο ανάρτησε την Τετάρτη 19 Αυγούστου το στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στο βίντεο εμφανίζεται φορώντας ζεβρέ μπικίνι και μεγάλα γυαλιά ηλίου, απολαμβάνοντας τη στιγμή υπό τους ήχους του «La Dolce Riviera».

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Στα πρώτα πλάνα, η Κλουμ έχει γυρισμένη την πλάτη στην κάμερα και κινείται στον ρυθμό της μουσικής, ενώ περνά τα χέρια της μέσα από τα μαλλιά της. Λίγο αργότερα, στρέφεται προς τον φακό και χαμογελά.

«Don’t rush the magic» («Άσε τη μαγεία να έρθει στον χρόνο της»), έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης, χρησιμοποιώντας έναν στίχο από το τραγούδι που συνοδεύει το βίντεο.