Στο σπίτι τους στη Σκιάθο περνούν την καλοκαιρινή σεζόν η Δήμητρα Βαμβακούση- Αγγελοπούλου με τον 43χρονο σύζυγό της και την κόρη τους Ουρανία-Μαρία που θα κλείσει τα δύο της χρόνια τον επόμενο Φλεβάρη.

Η Δήμητρα Βαμβακούση που αυτή την περίοδο ασχολείται αποκλειστικά με το μεγάλωμα της κόρης της, σε μία από τις σπάνιες αναρτήσεις της, πόζαρε με τον Γιώργο Αγγελόπουλο και την μικρή τους σε ιδιαίτερα χαρούμενη διάθεση. Έχοντας τόσο εκείνη και ο σύζυγός της μια στενή σχέση με την Εκκλησία και τον Θεό, συγκινήθηκε ιδιαίτερα πριν από λίγο καιρό όταν η κόρη της έμαθε να κάνει τον σταυρό της.

«Μωρουδίστικη ευτυχία: Απολαμβάνοντας τα απλά πράγματα στο μέγιστο», είχε γράψει η Δήμητρα Βαμβακούση- Αγγελοπούλου σε προηγούμενη ανάρτησή της με την κόρη της.

Δήμητρα Βαμβακούση- Αγγελοπούλου: «Όταν μιλάω για τον Γιώργο συγκινούμαι»

Στο vidcast του Παντελή Τουτουνζή η Δήμητρα Βαμβακούση- Αγγελοπούλου είχε μιλήσει για τη σχέση της με τον σύζυγό της: «Είναι πιο καλός από αυτό που είχα ονειρευτεί» αποκάλυψε. «Όταν μιλάω για τον Γιώργο πάντα κάπως συγκινούμαι. Αυτό που ζούμε είναι πιο καλό και από αυτό που θα μπορούσε να μου συμβεί» συμπληρώνοντας πως έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον πατέρα της «αφού και οι δύο είναι αυτόνομοι, αυτόφωτοι και αυτοδημιούργητοι».

Συνεχίζοντας, φρόντισε να τονίσει τα χαρίσματα του Ντάνου ως πατέρα: «Ο Γιώργος βοηθάει πάρα πολύ, τα ξέρει όλα, αλλάζει πάνες, ταΐζει και όταν είναι μαζί του δεν ανησυχώ μήπως δεν ξέρει τι θέλει το μωρό. Δεν δίστασε μάλιστα να παραδεχτεί για τον εδώ και δύο χρόνια σύζυγό της: «Έχω τον χρόνο να δω όλα τα καλά στοιχεία του Γιώργου και να τον ερωτευτώ ξανά πολλές φορές».