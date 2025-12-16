Η αγωνία τελειώνει, η γιορτή της Eurovision αρχίζει στην ΕΡΤ από τις πρώτες ημέρες της νέας χρονιάς με την πρώτη γνωριμία με τους καλλιτέχνες που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 που θα διαξεχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας.

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 19:00, μέσω της ΕΡΤ-1 γνωρίζουμε τους 28 φιναλίστ που θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς για την ανάδειξη της εκπροσώπησης της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Εurovision – Τι θα δούμε στη νέα εκπομπή για τους φιναλίστ



Η ανακοίνωση των τραγουδιών θα γίνει από την εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ». Μέσα από την ξεχωριστή εκπομπή, με πολλές εκπλήξεις και ακόμη περισσότερη μουσική, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αποσπάσματα των 28 τραγουδιών στον δρόμο για τον Ελληνικό Εθνικό Τελικό και για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Βιέννη της Αυστρίας όπου θα διεξαχθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.