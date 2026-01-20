Μεγάλος νικητής της Δευτέρας στην prime time ζώνη αναδείχτηκε το Master Chef, με 16,6% στο δυναμικό κοινό και τον «Άγιο Έρωτα» να ακολουθεί με 15,2% στο δυναμικό κοινό. Το Survivor έκανε μέσο όρο 12,8%, η σειρά του Mega «Μια νύχτα μόνο» είχε μια μικρή πτώση στα νούμερα (10,6%) και το Grand Hotel αρκέστηκε στο 8,2%. Δραματικά… ποσοστά για την κωμική σειρά της ΕΡΤ1, «Καλά θα πάει κι αυτό» (1,8%).

Οι μεγαλύτερες ηλικίες χάρισαν νούμερα στη μυθοπλασία

Στο σύνολο κοινού βέβαια τα αποτελέσματα ευνόησαν τη μυθοπλασία: Ο «Άγιος Έρωτας» πέρασε πρώτος με 18,1%, το «Μια νύχτα μόνο» ακολούθησε με 14% και το Grand Hotel ανέβηκε στο 13,6%, αφήνοντας πίσω το Survivor (11,8%) και το Master Chef (11,5%).

Το ίδιο εξάλλου συνέβη και με τη «Γη της ελιάς» (8% και 15,1% αντίστοιχα) ενώ το Porto Leone του Alpha δεν ευτύχησε ούτε στο δυναμικό (8,6%), ούτε στο σύνολο (8,8%). Πιο χαμηλά νούμερα έφερε η επιστροφή του Γρηγόρη Αρναούτογλου στη late night ζώνη (10,5%).

Οι υπόλοιποι νικητές και χαμένοι της Δευτέρας

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη κέρδισε το δυναμικό κοινό με 15,5%. Στους χαμένους, το «Καλημέρα Ελλάδα» με 6%, που σημειώνει πλέον πιο χαμηλά νούμερα από την «Ώρα Ελλάδος» του Open (9,3%).

Στη συνέχεια το κοινό ηλικίας 18-54 προτίμησε την Κατερίνα Καινούργιου με 13,6%, ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε το «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1 με 2,5%. Χαμηλά ποσοστά και για τον Γιώργο Λιάγκα (8,5%).

Η Τζένη Μελιτά και ο Φώτης Σεργουλόπουλος.

Υψηλά νούμερα για τον Πέτρο Κουσουλό στον ΑΝΤ1 (15,2%), με τη Ζήνα Κουτσελίνη να επιστρέφει στα διψήφια ποσοστά (10,7%).

Χαμηλά ποσοστά στο δυναμικό κοινό, τόσο για τον Κώστα Τσουρό (2,8%), όσο και για τον Θανάση Πάτρα (2,7%).

Η επιστροφή των «Ράδιο Αρβύλα» δεν έφερε τα αναμενόμενα νούμερα (13,7%) καθώς η σειρά «Να μ’ αγαπάς» του Alpha πέρασε μπροστά με 14,2% (20,1% στο σύνολο κοινού).

