Κυρίαρχο θέμα στις πρωινές εκπομπές αποτέλεσε η δικαστική διαμάχη του Γιώργου Μαζωνάκη με τις αδελφές του Βάσω και Μαρία αλλά και τη μητέρα του Κλειώ Μαζωνάκη.

«Έρχονται και άλλες μηνύσεις και δεν ξέρουμε αν θα κατατεθεί και κάποια αγωγή» αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Ιάσονας Τσόλης για τον Γιώργο Μαζωνάκη τη στιγμή που μητέρα του Κλειώ Μαζωνάκη νοσηλεύεται με σοβαρό θέμα υγείας.

«Είναι σοβαρά, νοσηλεύεται έχοντας στο πλευρό της τις κόρες της. Όλα αυτά την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης τη μήνυε για συκοφαντική δυσφήμηση», αναφέρει το ρεπορτάζ της εκπομπής Buongiorno.

«Θα κατατεθεί αγωγή μαμούθ, για τη βλάβη που έχει υποστεί. Θα ζητήσει ένα εκατομμύριο ευρώ. Θα μείνει εκεί, θα το ξεπεράσει; Τα λεφτά είναι πολλά σε αυτή την ιστορία» ανέφερε η Γιώτα Κηπουρού στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, με τον παρουσιαστή να αναφέρεται στην Κλειώ Μαζωνάκη που νοσηλεύεται χωρίς να αναφέρει το όνομά της.

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν καλεσμένος ο συνήγορος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, ο οποίος επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι την ακούσια νοσηλεία του εντολέα του ενορχήστρωσε η αδελφη του Βάσω, η οποία πήγε στην Αστυνομία όταν ο αδελφός της πήγε για λίγες ώρες στο σπίτι του με συνοδεία κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του έχοντας λάβει νόμιμη άδεια: «Ήρθε στο αστυνομικό τμήμα και απειλούσε με μηνύσεις γιατί τον άφησαν ελεύθερο και ότι είναι επικίνδυνος».

Για τη συσκευή παρακολούθησης: «Πριν από έναν χρόνο εκλήθη ο κύριος Καλλιακμάνης, πήγε στο σπίτι του Γιώργου και βρήκε αυτός τον κοριό. Ο Γιώργος αρχικά δεν το θυμόταν».

Όταν ο Στέφανος Κωνσταντινίδης αναφέρθηκε στην Κλειώ Μαζωνάκη, ο δικηγόρος του απάντησε γενικά ότι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο δεν είχε επαφές με την οικογένειά του.

Η εκπομπή επικοινώνησε με τον δικηγόρο της άλλης πλευράς, Σπύρο Βλάσση αλλά η οικογένεια δεν ήθελε να πάρει κάποια θέση σε σχέση με τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει: