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Μια θεατρική έξοδο έκανε το βράδυ της Τετάρτης η Δήμητρα Ματσούκα με τον σύζυγό της, Πέτρο Κόκκαλη. Το ζευγάρι παρακολούθησε την πολυσυζητημένη παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, «Ειρήνη– μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη» σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου με τη Γαλήνη Χατζηπασχάλη, τον Θανάση Αλευρά, την Έμιλυ Κόλιανδρη και τη Ζέτα Μακρυπούλια.

Η Δήμητρα Ματσούκα και ο σύζυγός της δεν έδειξαν να δυσανασχετούν με την παρουσία των φωτογράφων, ενώ μετά το τέλος της παράστασης η ηθοποιός πόζαρε με τους πρωταγωνιστές.

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Το διάσημο ζευγάρι παρακολουθεί μαζί θεατρικές παραστάσεις πολύ συχνά, αποφεύγοντας συνήθως τις επίσημες πρεμιέρες όπου υπάρχουν φωτογράφοι και τηλεοπτικά συνεργεία.

Η Ζέτα Μακρυπούλια και η Δήμητρα Ματσούκα.

Δήμητρα Ματσούκα: Χωρίς ίχνος μακιγιάζ

Σε βίντεο που ανέβασε ο μακιγιέρ Δημήτρης Γκίκας, δείχνει τη Δήμητρα Ματσούκα στα παρασκήνια της φωτογράφισης για τη νέα παράσταση όπου θα πρωταγωνιστήσει από τις 14 Οκτωβρίου στο θέατρο Λαμπέτη. Πρόκειται για τη θρυλική κωμωδία του Μελ Μπρουκς, «Να ζει κανείς ή να μη ζει» σε απόδοση και σκηνοθεσία Ρέππα- Παπαθανασίου. Μαζί της εμφανίζονται ο Παντελής Καναράκης, ο Θάνος Μπίρκος, η Άννα Κουρή κ.α.

«Το makeup στη βασίλισσα Δήμητρα Ματσούκα εστίασε στη φυσική της λάμψη, αναδεικνύοντας τα δυνατά χαρακτηριστικά της με κομψότητα και ισορροπία» έγραψε, μεταξύ άλλων ο άνθρωπος που επιμελήθηκε την εμφάνισή της 52χρονης ηθοποιού, η οποία συμμετέχει και στη νέα σειρά του ERTFLIX με τίτλο «Θάλασσες μας χώρισαν» που είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου με πρωταγωνιστές την Κατερίνα Λέχου και τον Λεωνίδα Κακούρη.

Το περιοδικό ΟΚ! είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από τα γυρίσματα της δραματικής σειράς εποχής της κρατικής τηλεόρασης.