Η Μελίνα Ασλανίδου, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα, σχολίασε τις πρόσφατες παραβάσεις του ΚΟΚ από γνωστά πρόσωπα, όπως η Δήμητρα Ματσούκα.

«Δεν αφορά την εικόνα κανενός. Όποιος συλληφθεί χωρίς δίπλωμα ή υπό την επήρεια αλκοόλ, το ζήτημα είναι καθαρά θέμα συνείδησης. Δεν παίζει ρόλο αν είσαι δημόσιο πρόσωπο ή όχι· για όλους ισχύει το ίδιο. Όποιος το κάνει, βλάπτει πρώτα απ’ όλα τον εαυτό του» δήλωσε αρχικά η τραγουδίστρια.

Στη συνέχεια παραδέχτηκε: «Και εγώ στο παρελθόν έχω οδηγήσει έχοντας πιει ένα-δυο ποτά. Το έχω μετανιώσει πολύ. Καλύτερα να με είχαν πιάσει και να μου είχαν βάλει πρόστιμο, για να μην το ξανακάνω ποτέ».

«Συγγνώμη δηλαδή… Μακάρι να με είχαν σταματήσει. Χτύπα ξύλο, ευτυχώς δεν μου συνέβη κάτι, αλλά αν γινόταν; Δεν θα μετάνιωνα πικρά;» πρόσθεσε στις δηλώσεις της.

Για το περιστατικό με τη Δήμητρα Ματσούκα μίλησε και ο δικηγόρος της, Αλέξης Στεφανάκης, στην εκπομπή «Live News», υπογραμμίζοντας ότι η ηθοποιός είναι «πολύ στεναχωρημένη» και πως με αυτή την υπόθεση «αδικεί τον εαυτό της».