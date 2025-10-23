Πώς συστήνεται ο Νίκος Μουρατίδης το 2025; «Συνταξιούχος» απαντάει αφοπλιστικά. Τον συναντήσαμε στο ανακαινισμένο πατρικό του σπίτι στον Κορυδαλλό, λίγο πιο κάτω από την πλατεία Μέμου. Τον θυμάμαι στα μέσα της δεκατίας του ’90 να παίζει τα βράδια φανταστικές μουσικές στον ΚΛΙΚ FM και στη συνέχεια να ανεβαίνει στα πανύψηλα decks του θρυλικού club «Άτομο».

Ήταν ο ίδιος άνθρωπος που ξεκίνησε να γίνει εναλλακτικός σκηνοθέτης για να βρεθεί στις μεγάλες δισκογραφικές της εποχής καταφέρνοντας να εντυπωσιάσει τη Μαρινέλλα, να ανακαλύπτει τον Γιώργο Μαζωνάκη και να γράφει σήριαλ για τη Μαίρη Χρονοπούλου, ενώ στα 00’s γινόταν αγαπητός στο ευρύ, πια, κοινό, ως ο αυστηρός κριτής του Fame Story και στη συνέχεια να καταστρέφεται οικονομικά κάνοντας τον δικό του εκδοτικό οίκο.

«Τα “χώνω” κάθε μέρα στο Facebook γιατί δεν ανέχομαι τα γλειψίματα, τα στρογγυλέματα και τα δήθεν» παραδέχεται ο Νίκος Μουρατίδης που ξυπνάει πλέον κάθε μέρα στις 6.30 για να ανοίξει τον υπολογιστή του.

«Δεν με ήθελε η Σκορδά στην εκπομπή της»

«Τη δεύτερη σεζόν της Φαίης Σκορδά στον ΣΚΑΪ, με φώναζουν από το κανάλι και μου λένε “φέτος θα έχει μόνο τρεις ανθρώπους μαζί της και θέλουμε να είσαι ο ένας. Μου είχαν πει ποιοι θα είναι οι άλλοι δύο, μιλήσαμε για το οικονομικό, όλα. Φεύγω, λοιπόν και περιμένω. Κάποια στιγμή τον Αύγουστο στέλνω ένα μήνυμα στη Μαραγκουδάκη. “Τι γίνεται;”. “Θα σου πω, θα σου πω”. Έμαθα ότι δεν με ήθελε η Φαίη».

«Πήρα τον Μαζωνάκη από τον μηδέν και τον έκανα σούπερσταρ»

«Είμαι καταπληκτικός μάνατζερ. Όταν ανακάλυψα τον Μαζωνάκη το καλοκαίρι του ’92 στην Πάτρα, πήγα στον διευθυντή της PolyGram και του είπε “έχουμε μαζέψει πολλές Mercedes εδώ, να πάρουμε και ένα Autobianchi”» θυμάται ο Νίκος Μουρατίδης. «Μπορεί ο Μαζωνάκης να τραγούδαγε αλλά καριέρα έκανα εγώ. Αν μου το αναγνώρισε; Στα μούτρα μου όχι. Σε μια εκπομπή του Κωστόπουλου μου είπαν ότι είπε “Στον Μουρατίδη χρωστάω τα πάντα”.

Με τον Γιώργο Μαζωνάκη το 2012.

«Πήρα έναν άνθρωπο από το μηδέν και τον έκανα σούπερσταρ, τον έχτισα» συνεχίζει ο Νίκος Μουρατίδης. «Όλο αυτό που έχει γίνει με τον Μαζωνάκη τώρα, μου προκαλεί θλίψη γιατί θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ καλή καριέρα και τα έχει κάνει σαν τα μούτρα του, σκατά. Όταν τον άφησα ήταν πρίγκιπας και τώρα έχει γίνει σαν παρκαδόρος! Θεωρώ ότι η οικογένειά του ενήργησε με δόλο. Αν νοιαζότανε για την υγεία του, θα το είχαν κάνει πριν από 10-15 χρόνια, και όχι τώρα που ανακάλυψε ότι τον κλέβουνε και τους έκανε πέρα. Με τι λεφτά άνοιξε η Βάσω μαγαζί στον σύντροφό της στη Γλυφάδα;»

Μαρινέλλα-Πέμη Ζούνη-Σταμάτης Φασουλής-Γρηγόρης Βαλτινός-Νίκος Μουρατίδης.

«Η Μαρινέλλα ήταν η μόνη που δεν ερχόταν ποτέ στην εταιρεία (σ.σ Polygram). Ήταν η ντίβα. Λέγαμε τι θα βάλουμε εξώφυλλο στον δίσκο της. Έχω στο γραφείο μου μια φωτογραφία της μαυρόασπρη, με κλειστά μάτια, από live, αλλά έχει μία ένταση. “Αυτή θα βάλουμε”. Γελάσανε. Μετά από λίγες μέρες έρχεται ο παραγωγός της και μου λέει “πού είναι αυτή τη φωτογραφία; Θέλει να τη δει. Και να περάσεις από το καμαρίνι της να γνωριστείτε. “Ωραία θα της την πάω εγώ”. Πήγα στο Zoom, γνωριστήκαμε και αγαπηθήκαμε».

Νίκος Μουρατίδης: «Δεν ερωτεύτηκα ούτε μία φορά στη ζωή μου»

«Τον Μητροπάνο τον λάτρεψα σε όλες τις φάσεις. Τον γνώρισα στα 30 του μέχρι το τέλος που μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία».

«Το 1980 κάναμε διάφορες ταρζανιές με τη Βίσση. Πηγαίναμε σε μια συναυλία στον Λυκαβηττό και ήταν ουρές τα αυτοκίνητα. “Περίμενε¨ μου λέει. “Φεύγει και πάει στην κάθοδο του Λυκαβηττού. Ανέβηκε όλο τον Λυκαβηττό με την όπισθεν. Με το που φτάνουμε στη μεγάλη καγκελόπορτα λέω στον φύλακα “Ανοίξτε μας. Τραγουδάει!” Ψέμματα. Και παρκάραμε μέσα στον Λυκαβηττό».

«Κανένας καλλιτέχνης δεν με έχει ρωτήσει ποτέ “Νίκο, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι;”. Μόνο η Βίσση».

«Στη ζωή μου έπεσα με τα μούτρα στα επαγγελματικά και παράτησα τα προσωπικά. Αυτό ήταν ασυγχώρητο. Δεν έχω καρδιοχτυπήσει. Έκανα κάποιες μικρές σχέσεις».

«Όταν πέθανε η μάνα μου δεν έκλαψα. Την κοίταξα και πήγα στο δωμάτιο μου στο πατρικό και κοιμήθηκα. Μετά, στην ψυχανάλυση μου είπε ο γιατρός ότι ήταν μια αντίδραση: “Όπως κοιμήθηκε η μάνα σου πήγες και κοιμήθηκες κι εσύ”.

«Σιχαίνομαι τον Μητσοτάκη»

«Τον σιχαίνομαι πολιτικά τον Μητσοτάκη. Είναι η χειρότερη περίοδος της ιστορίας της Ελλάδας. Η Νέα Δημοκρατία ήταν ένα σοβαρό, συντηρητικό, αστικό κόμμα με ευγενείς ανθρώπους».

«Στις τελευταίες εκλογές έγινε πολύ μεγάλη νοθεία, έρχεται συνεργείο χάκερς Ισραηλινών και αλλάζουν τα αποτέλεσματα. Το έγραψε αναλυτικά η Guardian».

«Έχουμε τη χειρότερη αντιπολίτευση ever. Πιο κοιμισμένη αντιπολίτευση δεν έχω ξαναδεί. Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ πια».

«Δύο φορές βγήκα από το σπίτι μου και ψήφισα Κασσελάκη. Μου έστελνε και μηνύματα στο messenger. Δεν με ενδιαφέρει το πόθεν έσχες του. Ήρθε εδώ και μόνο πληρώνει. Δεν προσέχει, εκτίθεται».

«Ο Τσίπρας με θύμωσε, περιμένω ακόμα εξηγήσεις, αισθάνομαι πολύ προδομένος. Περιμένω να διαβάσω το βιβλίο του».

«Στο ΠΑΣΟΚ έχω δύο συμπάθειες, τον Δούκα και τον Γερουλάνο».

«Αν γίνονταν τώρα εκλογές, θα ψήφιζα Βαρουφάκη».

Ποιο τραγούδι αγαπάει ο Νίκος Μουρατίδης αυτή την εποχή: «Το “Νερό στη βάρκα”. Μπαίνει νερό στη βάρκα μας και πρέπει να την αδειάσουμε”.