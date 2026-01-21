Μπορεί οι εμφανίσεις του στο νυχτερινό κέντρο Fantasia της παραλιακής να είναι κάθε εβδομάδα sold out και οι σχέσεις του με την ιδιοκτησία να παραμένουν άριστες, ο Νίκος Οικονομόπουλος όμως δεν δείχνει να επαναπαύεται.

Όπως αποκαλύπτει στη HuffPost άνθρωπος από το περιβάλλον του, ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει ήδη πάρει μια μεγάλη απόφαση για την καριέρα του. Αν και τα τελευταία χρόνια- ειδικά μετά τη σαρωτική επιτυχία του τραγουδιού «Έκπτωτος Άγγελος» (ξεπέρασε τις 15.000.000 ακροάσεις στο Spotify- είχε δεχτεί άκρως δελεαστικές προτάσεις από όλους τους επιχειρηματίες της νύχτας, παρέμενε πιστός στη συνεργασία που είχε.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Fantasia.

Αυτή τη φορά όμως, ο Νίκος Οικονομόπουλος είπε το μεγάλο «ναι» στον Όμιλο Μαροσούλη-Κοτταρίδη και έτσι από τον επόμενο χειμώνα αλλάζει νυχτερινή στέγη και μεταφέρεται σε νέο χώρο-υπερπαραγωγή που θα κατασκευαστή ειδικά για εκείνον. Ο 41χρονος καλλιτέχνης, που φημίζεται στον χώρο για την ειλικρίνεια και την τιμιότητά του, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ιδιαίτερα εξωστρεφής, είχε φροντίσει, μάλιστα, να ενημερώσει από την πρώτη στιγμή τους συνεργάτες του, πριν διαρρεύσει η πληροφορία στους κύκλους της νύχτας.

Το βράδυ της Τρίτης, τόσο ο φωτογραφικός φακός, όσο και η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, «συνέλαβαν» τον δηφοφιλή τραγουδιστή έξω από το στάδιο «Καραϊσκάκη» λίγο πριν την έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού για το Champions League.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος το βράδυ της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου.

Νίκος Οικονομόπουλος: Στενή πολιορκία και για δισκογραφική μεταγραφή

Τα τελευταία χρόνια, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ανήνει στο δυναμικό της δισκογραφικής εταιρείας του ΑΝΤ1, Heaven Music και παραμένει, φυσικά, ένας από τους πιο πετυχημένους Έλληνες καλλιτέχνες στις μουσικές πλατφόρμες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την κυκλοφορία του τελευταίου του διπλού άλμπουμ με τίτλο «11 με λίγα λόγια» στις αρχές Νοεμβρίου, έχει δεχτεί προσέγγιση όχι από μία, αλλά από δύο δισκογραφικές εταιρείες που είναι έτοιμες να του δώσουν ό,τι ζήτησει αν αποφασίσει να μπει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι την τελευταία φορά που άλλαξε νυχτερινή στέγη, ακριβώς την ίδια περίοδο είχε αποφασίσει να αλλάξει και δισκογραφική….