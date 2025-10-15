Την Δευτέρα (13/10) στην συναυλία της στο Λονδίνο, η Κέιτι Πέρι χάρισε στο κοινό μια απρόσμενα viral και ρομαντική στιγμή, όταν ένας φαν ανέβηκε στη σκηνή προσποιούμενος πως ήθελε να της κάνει πρόταση γάμου.

Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, η Πέρι γέλασε και του απάντησε: «Α, ας το είχες κάνει αυτό πριν από 48 ώρες», προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού και φωνές από το κοινό.

Advertisement

Advertisement

Katy Perry appeared to hint at her rumored romance with former Canadian Prime Minister Justin Trudeau at a show in London on Monday, after a fan held up a sign asking her to marry him.



“You really should’ve asked me about 48 hours ago,” she responded, prompting loud reactions… pic.twitter.com/ufkb6Mz7o5 — CBS News (@CBSNews) October 14, 2025

Η φράση αυτή, που πολλοί θεώρησαν πως δεν ειπώθηκε τυχαία, ήρθε μόλις δύο μέρες μετά τη φωτογράφισή της με τον Καναδό πρωθυπουργό, Τζάστιν Τριντό, πάνω σε ένα γιοτ ανοιχτά της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια.

Το σκηνικό, με τα λαμπερά φώτα της σκηνής και τον ενθουσιασμό του πλήθους, μετατράπηκε σε μια στιγμή γεμάτη υπονοούμενα, αφήνοντας το κοινό να αναρωτιέται αν η Κέιτι Πέρι απλώς αστειεύτηκε ή αν υπαινίχθηκε κάτι πιο προσωπικό και ρομαντικό για τη σχέση της με τον Τριντό.

ΠΗΓΗ: CBSNews