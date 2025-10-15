Την Δευτέρα (13/10) στην συναυλία της στο Λονδίνο, η Κέιτι Πέρι χάρισε στο κοινό μια απρόσμενα viral και ρομαντική στιγμή, όταν ένας φαν ανέβηκε στη σκηνή προσποιούμενος πως ήθελε να της κάνει πρόταση γάμου.
Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, η Πέρι γέλασε και του απάντησε: «Α, ας το είχες κάνει αυτό πριν από 48 ώρες», προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού και φωνές από το κοινό.
Η φράση αυτή, που πολλοί θεώρησαν πως δεν ειπώθηκε τυχαία, ήρθε μόλις δύο μέρες μετά τη φωτογράφισή της με τον Καναδό πρωθυπουργό, Τζάστιν Τριντό, πάνω σε ένα γιοτ ανοιχτά της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια.
Το σκηνικό, με τα λαμπερά φώτα της σκηνής και τον ενθουσιασμό του πλήθους, μετατράπηκε σε μια στιγμή γεμάτη υπονοούμενα, αφήνοντας το κοινό να αναρωτιέται αν η Κέιτι Πέρι απλώς αστειεύτηκε ή αν υπαινίχθηκε κάτι πιο προσωπικό και ρομαντικό για τη σχέση της με τον Τριντό.
ΠΗΓΗ: CBSNews