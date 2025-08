Ο 31χρονος βρετανός ποπ σταρ Χάρι Στάιλς που σπάει τα όρια στη μουσική και τη μόδα, έχει τώρα επεκτείνει τη φιλοσοφία του «pleasing» σε έναν εντελώς νέο τομέα: τη σεξουαλική ευεξία. Το ομώνυμο lifestyle brand του, που ξεκίνησε αρχικά με ουδέτερα ως προς το φύλο βερνίκια νυχιών και προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας, παρουσίασε πρόσφατα τη συλλογή «Pleasing Yourself» (Αυτοϊκανοποιήσου), η οποία περιλαμβάνει έναν δονητή διπλής όψης και ένα λιπαντικό σιλικόνης υψηλής ποιότητας. «Αυτή η επιχείρηση είναι κάτι περισσότερο από μια απλή διαφήμιση από μια διασημότητα» γράφουν τα ξένα Μέσα. «Είναι ένα τολμηρό βήμα προς μια συζήτηση γύρω από την αυτοαγάπη, τη χαρά και την ανεπιφύλακτη ευχαρίστηση».

Η επέκταση στα σεξουαλικά παιχνίδια ταιριάζει απόλυτα με την φιλοσοφία του Pleasing, ενός brand που, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο Χάρι Στάιλς, «δεν ήθελα να δημιουργήσω προϊόντα για να καλύψω τους ανθρώπους, αλλά ήθελα να τους αναδείξω και να τους κάνω να νιώσουν όμορφοι». Αυτό το συναίσθημα επεκτείνεται τώρα στην ψυχική ευεξία και την προσωπική εξερεύνηση. Η σειρά «Pleasing Yourself» παρουσιάζεται ως «μια ανοιχτή πρόσκληση να εξερευνήσετε ό,τι σας κάνει να νιώθετε καλά, χωρίς ντροπή», με το σλόγκαν «Please Yourself Like You Mean It» (Ικανοποίησε τον εαυτό σου σαν να το εννοείς).

Χάρι Στάιλς: Κέρδη εκατομμυρίων και κοινωνικά μηνύματα

Σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό και υποστηρίκτρια σε θέματα σεξ Ζόι Λίγκον, τα σεξουαλικά βοηθήματα του Χάρι Στάλις δίνουν έμφαση στον προσεκτικό σχεδιασμό και την περιεκτικότητα. Η Λίγκον, η οποία δηλώνει ότι «τα σεξουαλικά παιχνίδια ήταν το κλειδί για να ανακαλύψω τη δική μου ευχαρίστηση», προσφέρει την πλούσια εμπειρία της στα προϊόντα, διασφαλίζοντας ότι είναι λειτουργικά και προσιτά για ένα «καλειδοσκόπιο σωμάτων, επιθυμιών και περιέργειας».

Πέρα από τα ίδια τα προϊόντα, η εταιρεία του Χάρι Στάιλς συμμετέχει ενεργά σε μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τη σεξουαλική υγεία. Η εταιρεία έχει συνεργαστεί με την Planned Parenthood Αμερικής (μη κερδοσκοπικός οργανισμός για τη σεξουαλική υγεία, την αντισύλληψη και τις εκτρώσεις), συνεισφέροντας οικονομικά και αναπτύσσοντας εκπαιδευτικά βίντεο και προφυλακτικά περιορισμένης έκδοσης με το σλόγκαν «I’m for Planned Parenthood» (Υποστηρίζω την Planned Parenthood). Αυτή η συνεργασία υπογραμμίζει τη δέσμευση της Pleasing να καταπολεμήσει το στίγμα της σεξουαλικής ικανοποίησης και να προωθήσει ενημερωμένες και ασφαλείς επιλογές.

Σε έναν κόσμο όπου οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των διασημοτήτων έχουν αποκλειστικά σκοπό το κέρδος, η είσοδος του Χάρι Στάιλς στον κόσμο των σεξουαλικών παιχνιδιών με το Pleasing φαίνεται να βασίζεται σε μια γνήσια επιθυμία να ενδυναμώσει το κοινό του, αφού σίγουρα υπήρχαν πιο εύκολοι και επικερδείς τρόποι να αυξήσει την ήδη τεράστια περιουσία του αγγίζει πλέον τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Είναι μια απόδειξη του συνεπούς μηνύματός του να αγκαλιάζει την αυτοέκφραση και να βρίσκει χαρά σε κάθε πτυχή της ζωής. Όπως σημειώνει ο δημιουργικός διευθυντής της εταιρείας, Χάρι Λάμπερτ, «Η ιδέα του Pleasing Yourself βρίσκεται στο επίκεντρο του Pleasing και αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας μας από την αρχή». Αυτή η τολμηρή κίνηση ενισχύει την άποψη ότι η ερωτική ευχαρίστηση, σε όλες τις μορφές της, δεν είναι πράγμα για το οποίο πρέπει να απολογείται κανείς.