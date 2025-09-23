Δυνατά ξεκίνησε η εβδομάδα για την «Κοινωνία Ώρα Mega» που πήρε με άνεση την πρωτιά στη ζώνη της με 20,7% στο δυναμικό κοινό με το Happy Day να ακολουθεί με 18,4% και το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 να ανεβάζει στροφές σημειώνοντας 11,3%. Το δίδυμο Χασαπόπουλου-Βούλγαρη προηγήθηκε και στο σύνολο κοινού με 10,6%, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο ΣΚΑΪ με 16,3%.

Στην αμέσως επόμενη ζώνη, η Κατερίνα Καινούργιου συνέχισε να κρατάει για έκτη συνεχόμενη μέρα την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 16,6%, ενώ δεύτερο βγήκε το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 με 14,4% και τρίτη η Φαίη Σκορδά με 12,2%. Στο σύνολο κοινού, το «Πρωινό» κατάφερε μάλιστα να πάρει την πρωτιά από τους «Αταίριαστους» που έπεσαν στη δεύτερη θέση με 13,8%. Όσο για το «κρίσιμο» γυναικείο κοινό 25-44, η «Super Κατερίνα» κυριάρχησε συγκεντρώνοντας 19,5%.

Advertisement

Advertisement

Η Ζήνα Κουτσελίνη στο Star αρκέστηκε στο 7% με τον Πέτρο Κουσουλό στον ΑΝΤ1 να προηγείται σταθερά με 11% και το Live You του ΣΚΑΪ να σημειώνε 7,3% στο κοινό 18-54. Οι «Αποκαλύψεις» όμως βρέθηκαν ακόμα πιο ψηλά στο σύνολο με 16,8%.

Πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 για το «Ρουκ Ζουκ» με 12,3%, άνοδος για την εκπομπή του Γιάννη Τσιμιτσέλη στον ΣΚΑΪ που άγγιξε το 9,8%, αλλά και για τον Κώστα Τσουρό που έκανε μέσο όρο στο δυναμικό κοινό 5,9% και για την Τατιάνα Στεφανίδου που μετά από μια απαραίτητη αλλαγή στο σκηνικό και τονωτικές ενέσεις στη σκαλέτα κατάφερε να κάνει μέσο όρο 5,5%.

Το πρώτο Deal της σεζόν δεν ήταν τόσο πετυχημένο αφού αρκέστηκε στο 9,2, ενώ το 5Χ5 στον ΑΝΤ1 μπήκε επίσης με το… αριστερό (8,2%). Πιο ψηλά βρέθηκε το Cash or Trash με τη δάδα του Πύρρου Δήμα να ξεσηκώνει αντιδράσεις αλλά και τηλεθέαση (12,9%) ενώ ακόμα πιο ψηλά βρέθηκε ο «Τροχός της Τύχης» με 15,8%, ξεπερνώντας στο δυναμικό κοινό το The Chase που έκανε 14,8%.

Κακά.. μαντάτα έφερε το κεντρικό δελτίο του Alpha που έκανε μόλις 6,7% στο δυναμικό κοινό , με τη Ράνια Τζίμα να παίρνει με άνεση την πρωτιά σημειώνοντας 15,6% ενώ στο σύνολο βρέθηκε λίγο πιο ψηλά με 16,1%. Το κεντρικό δελτίο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ΑΝΤ1 έμεινε στο 8,3%, η Μάρα Ζαχαρέα κέρδισε το 12,3% του δυναμικού κοινού, ενώ η Σία Κοσιώνη αρκέστηκε στο 6% με την Εύα Αντωνοπούλου να δίνει 4,7% στο Open.

Χαμηλά ποσοστά για το Grand Hotel του ΑΝΤ1

Ο Alpha πήρε όμως τη ρεβάνς στην prime time ζώνη, αφού η νέα σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» σημείωσε 19,7%, αφήνοντας πολύ πίσω το Grand Hotel του ΑΝΤ1 που αρκέστηκε στο 8,2%. Η «Φάρμα» βρέθηκε για άλλη μια φορά πάνω από το Exathlon (9% και 6,2% αντίστοιχα), ενώ η «Γη της Ελιάς» σημείωσε 11,1% στο δυναμικό κοινό. Ο Alpha κέρδισε και το σύνολο του κοινού στη βραδινή ζώνη με 18,9% ενώ χαμηλή επίδοση σημείωσε και η πρεμιέρα της κωμικής σειράς «Γιατί ρε πατέρα» με 8,7% στο κοινό 18-54.