Σε μία από τις σπάνιες, πλέον, επίσημες εμφανίσεις, η Τζένη Μπαλατσινού παρακολούθησε τη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου με τίτλο «Ταξίδι στο φως», έχοντας δίπλα της τον σύζυγό της Βασίλη Κικίλια και τον πατέρα της, Βασίλη Μπαλατσινό.
Έχοντας κόψει πιο κοντά τα μαλλιά της και φορώντας baggy jeans και φλατ πέδιλα, η Τζένη Μπαλατσινού ήταν συγκινημένη που είχε δίπλα της τον πατέρα της, ο οποίος της είχε πάντα μεγάλη αδυναμία. Η σύζυγος του Βασίλη Κικίλια χαρακτήρισε «μαγική» τη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου.
Το «Ταξίδι στο Φως» ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024 με την εμβληματική φωταγώγηση του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο και ολοκληρώνεται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού με μια δεύτερη παράσταση την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, αφού τα εισιτήρια της χτεσινής εμφάνισης είχαν εξαντηληθεί σε χρόνο ρεκόρ.