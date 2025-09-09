Σε μία από τις σπάνιες, πλέον, επίσημες εμφανίσεις, η Τζένη Μπαλατσινού παρακολούθησε τη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου με τίτλο «Ταξίδι στο φως», έχοντας δίπλα της τον σύζυγό της Βασίλη Κικίλια και τον πατέρα της, Βασίλη Μπαλατσινό.

Η Τζένη Μπαλατσινού με τον Βασίλη Κικίλια και τον Βασίλη Μπαλατσινό (NDP photo)

Έχοντας κόψει πιο κοντά τα μαλλιά της και φορώντας baggy jeans και φλατ πέδιλα, η Τζένη Μπαλατσινού ήταν συγκινημένη που είχε δίπλα της τον πατέρα της, ο οποίος της είχε πάντα μεγάλη αδυναμία. Η σύζυγος του Βασίλη Κικίλια χαρακτήρισε «μαγική» τη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου.

Advertisement

Advertisement

Η Τζένη Μπαλατσινού με τον πατέρα της κάθισαν στον θόκο.

Το «Ταξίδι στο Φως» ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024 με την εμβληματική φωταγώγηση του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο και ολοκληρώνεται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού με μια δεύτερη παράσταση την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, αφού τα εισιτήρια της χτεσινής εμφάνισης είχαν εξαντηληθεί σε χρόνο ρεκόρ.

Η Χαρούλα Αλεξίου παρακολούθησε τον Σταύρο Ξαρχάκο μαζί με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη λίγες μέρες πριν αναχωρήσουν για τους Παξούς, όπου θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα για τον τελευταίο κύκλο του Maestro.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος με τα δίδυμα παιδιά του Μαρία Ιζόλδη και Σταύρο Jr. που θα κλείσουν τα 9 τους χρόνια την 1η Νοεμβρίου. Ο μικρός μάλιστα έπαιξε πιάνο μαζί με τον Στέφανο Κορκολή ενθουσιάζοντας το κοινό που γέμισε ασφυκτικά το Ηρώδειο λίγο πριν κλείσει για τρία χρόνια.