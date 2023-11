1949-1967: Το μετεμφυλιακό καθεστώς και η επανάσταση της δεκαετίας του 1960

via Associated Press

via Associated Press

Στην ιδιωτική κατοικία, μετά το 1955-56, κατευθύνεται κατά μέσο όρο το 35% των συνολικών επενδύσεων και η Ελλάδα, το 1969, είναι ήδη πρώτη χώρα στον κόσμο από την άποψη κατασκευής οικοδομών (188.000 το 1973, έναντι 49.000 το 1961, και 72.000 το 1984). Αυτός ο προσανατολισμός όχι μόνο ανταποκρίνεται στη φύση της ελληνικής μικροϊδιοκτησίας αλλά και την αναπαράγει σε διευρυμένη κλίμακα, ενώ παράλληλα γιγαντώνονται και οι τομείς της βιομηχανίας που παράγουν για τις κατασκευές –πχ. τσιμέντα και βιομηχανία χάλυβα – και τον οικιακό εξοπλισμό. [Και last but not least αυτή η αλόγιστη “ανάπτυξη” κατέστρεψε ότι προϋπήρχε από την κτηριακή παράδοση της χώρας και δημιουργησε ένα αβίωτο μοντέλο ζωής.]