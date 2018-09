A tribute to Leonard Cohen στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής

There is a crack in everything that’s how the light gets in.

Leonard Cohen

Την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου, τη ημέρα που ο Leonard Cohen θα γινόταν 84 ετών, ο Κήπος του Μεγάρου Μουσικής υποδέχεται τρεις νέες ερμηνεύτριες οι οποίες προσεγγίζουν με τον δικό τους τρόπο τραγούδια που σφράγισε ο ίδιος με τη χαρακτηριστική βαριά φωνή του.

Αυτό το μαγικό βράδυ (ώρα έναρξης: 8.30 μ.μ.), η εύθραυστη αθωότητα της Nalyssa Green, το βαθύ, εκφραστικό ηχόχρωμα της Sugahspank! και η καλλιεργημένη και ευέλικτη φωνή της Lou δημιουργούν μια μοναδική ζωντανή σύμπραξη προς τιμήν του Leonard Cohen.